Coopération: Les relations sino-béninoises empreintes de pragmatisme, d’amitié et de confiance

La Chine et le Bénin main dans la main. Le Président de la République populaire de Chine a reçu, hier vendredi 1er septembre, dans l’après-midi son homologue béninois, au Palais de l’Assemblée populaire nationale. Plusieurs autorités de ces deux pays ont assisté à la rencontre.





Prenant la parole, Xi Jinping a lancé à l’endroit de Patrice Talon : « Ces dernières années sous votre direction, le gouvernement béninois œuvre à promouvoir la réforme et le développement. La société du Bénin maintient une stabilité de long terme et votre pays a enregistré de nouveaux accomplissements dans l’édification du pays. Je vous en félicite ».





A l’en croire, le Bénin est un pays important doté d’une influence spécifique en Afrique de l’Ouest. « Ces dernières années, les relations sino-béninoises affichent une courbe pragmatique. La coopération avance à pas sûr. Nous avons maintenu de bonnes coordinations des coopérations dans les instances multilatérales », souligne le Président Chinois, en présence des journalistes africains participants au second semestre du programme 2023 du Centre international de communication de presse de la Chine (CIPCC).





Xi Jinping d’indiquer que l’amitié pénètre profondément dans les esprits de nos deux peuples. « La Chine attache une grande importance au développement des relations sino-béninoises et entend renforcer les échanges en matière de gouvernance du pays avec le Bénin et partager des expériences sur la réforme et le développement, et approfondir la coopération dans tous les domaines entre nos deux pays. Je propose de porter nos relations bilatérales au niveau du partenariat stratégique», déclare-t-il.





Patrice Talon : «Le Bénin est devenu un autre pays d’Afrique »





A son tour, Patrice Talon a affirmé : « Il y a en effet 5 ans jour pour jour, le 1er septembre 2018, à l’occasion de ma rencontre avec vous, je vous disais que ma principale requête à votre endroit était que vous acceptiez d’observer le Bénin, ce petit d’Afrique qui a décidé de vaincre les faiblesses et les travers qui caractérisent les pays africains et qui sont les véritables raisons de leur sous-développement interminable ». Avant de poursuivre : «Aujourd’hui, je peux vous dire que le pari a été tenu et que le Bénin est devenu un autre pays d’Afrique. Ceci grâce à des réformes courageuses qui sont été opérées dans tous les domaines et auxquelles le peuple béninois a adhéré jour après jour ».