Coopération Sénégal-Inde: Le Ministre de l’Artisanat rappelle “les traditions d’échanges anciens entre les peuples…”

“À côté de l’art et de la culture (cinéma hindou très appréciée), l’artisanat a été une filière qui a longtemps marqué les relations entre les deux communautés”, a expliqué le Ministre de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur informel (MATSI), le Dr Papa Amadou Ndiaye qui recevait en audience, vendredi 1er septembre 2023 dans son cabinet sis à Diamniadio, l’ambassadeur de l’Inde au Sénégal, Son Excellence Dinkar Asthana.





Le Docteur Pape Amadou Ndiaye, a tenu à rappeler á son hôte du jour, “les traditions d’échanges anciens entre les peuples ; à travers les valeurs et les cultures”.





En effet, le Ministre en charge de l’Artisanat a évoqué “la convergence entre les deux états et les similitudes qui portent sur la jeunesse des deux peuples” Prenant la parole, l’ambassadeur de l’Inde au Sénégal, Son Excellence Dinkar Asthana a évoqué plusieurs axes thématiques qui constituent des pistes potentielles de partenariat et de coopération avec le MATSI: “La possibilité de mettre en place une convention de partenariat avec le ministère ; La participation à des foires et expositions artisanales nationales et régionales ; Les opportunités des bourses de renforcement de capacités et de formation pour les artisans ; L’accompagnement pour l’amélioration de la performance (qualité, quantité, emballages, étiquetage, … etc.) des produits de nos artisans transformateurs ; Les échanges d’expériences et de savoir-faire entre les artisans de nos deux pays”.





En outre l’Ambassadeur a remercié le Ministre Papa Amadou Ndiaye avant de souligner: “Sa satisfaction quant l’acceptation de lui accorder cette audience. Sa joie est d’autant plus grande qu’elle constitue sa première sortie depuis sa prise effective de fonction”.