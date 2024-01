Coopération sino-africaine: Wang Yi attendu dans quatre (4) pays africains

Membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et ministre des Affaires étrangères, Wang Yi se rendra en Égypte, en Tunisie, au Togo et en Côte d'Ivoire sur leur invitation du 13 au 18 janvier. « C'est la 34e année consécutive que l'Afrique est la destination de la première visite annuelle à l'étranger des ministres chinois des Affaires étrangères », indique une source proche dudit ministère de l’empire du milieu.





En effet, lors du Dialogue des dirigeants Chine-Afrique de l’année dernière, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping a fait trois propositions visant à soutenir l’industrialisation, la modernisation de l’agriculture et le développement des talents de l’Afrique, qui ont été bien accueillies par l’Afrique.