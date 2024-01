Défense : La Gambie et le Sénégal signent une convention de lutte contre la criminalité transfrontalière

Les Sous-chefs d'état major des armées sénégalaise et gambienne ont paraphé un accord de lutte contre la criminalité frontalière. La convention a été signée lors à l'issue du séminaire bipartite réunissant des démembrements des armées de terre du Sénégal et de la Gambie.



La cérémonie de signature de cet accord a été conduite conjointement par le Général de Brigade Fulgence Ndour, Sous Chef d'état major général des armées du Sénégal, et le Brigadier Général Ousman Gomez Deputy Chief of Defense State. Cette convention fait suite à la rencontre des deux Chefs d'états major général des armées gambienne et sénégalaise, et marque le début du belle collaboration avec la mise sur pied d'un comité bipartite de défense. “Ce comité sera le cadre officiel de discussion et de prise en compte de toutes les menaces au niveau des deux frontières”, a signifié le général de brigade Fulgence Ndour.



“Cette rencontre a permis d'analyser la problématique sécuritaire aux frontières des deux pays. Chose qui a permis de convenir de la nécessité de sécuriser les espaces de ces pays voisins et frères, et de les contrôler de manière commune”, a rappelé le Sous Chef d'état major général des armées sénégalaises.



Ainsi un plan opérationnel de prise en charge de la sécurité au niveau des frontières de deux pays a été élaboré et mis en place.



Le général de brigade Fulgence Ndour a ainsi annoncé la décision de mise en place d'une patrouille mixte combinée et parallèle et des opérations conjointes en zone militaire n° 3, 6 et particulièrement en zone militaire n°5.



Concernant d'éventuels problèmes frontaliers, le général Ndour apprend que la commission nationale de gestion des frontières est à pied d'œuvre pour trouver des solutions négociées et concertées à ces différents problèmes.