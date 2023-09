Délégation de la CEDEAO en visite au Sénégal : Impulsion à l'intégration régionale et lutte contre le blanchiment d'argent

Une mission de la CEDEAO dirigée par Edwin Sneow et composée de huit députés ainsi que de trois membres du Secrétariat du Parlement sous-régional a été reçue aujourd'hui par le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Amadou Mame Diop. Cette visite, programmée du 11 au 14 septembre 2023, revêt une importance capitale.



Au cœur de cette mission se trouve l'évaluation parlementaire de deux entités cruciales, à savoir le Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre (CCDE) et le Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA). Cette démarche découle de la mise en œuvre des dispositions de l'Acte Additionnel visant à renforcer les prérogatives du Parlement de la CEDEAO, adopté en décembre 2016 par la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO.



Le CCDE est au centre de l'attention de cette mission parlementaire, avec un double objectif : promouvoir l'engagement actif des femmes dans le processus d'intégration régionale et mieux comprendre les conditions de travail des acteurs du centre. L'accent est mis sur le renforcement des ressources humaines et financières, en prévision de l'expansion du Centre au sein des pays membres de la CEDEAO, visant ainsi à permettre une implication plus significative du genre.



Parallèlement, la délégation s'est rendue au siège du GIABA au Sénégal, un contexte marqué par des défis tels que le banditisme transfrontalier, le terrorisme, le blanchiment d'argent et le financement d'activités illégales.



La délégation a exprimé sa reconnaissance envers le Président Amadou Mame Diop pour avoir pris des mesures afin de garantir leur séjour agréable au Sénégal. Ils ont également salué l'engagement du Président en faveur de l'intégration africaine, une vision partagée avec le Président Macky Sall.



Le Président Amadou Mame Diop a souligné l'importance capitale de la question du genre, rappelant son rôle essentiel dans la mise en œuvre efficace des programmes, recommandations et orientations de la CEDEAO. Il a évoqué des mesures significatives adoptées par le Sénégal, notamment la loi sur la parité intégrale de mai 2010, mise en application sous la direction du Président Macky SALL.



Le Président Amadou Mame Diop a affirmé partager entièrement la vision de la CEDEAO en ce qui concerne la promotion du genre et a exprimé sa conviction que cette mission contribuera à renforcer la prise en charge de la question du genre au sein des États membres de la CEDEAO.