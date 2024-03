[Entretien] Derek Hannon, Ambassadeur d'Irlande : “Au Sénégal, les citoyens sont très conscients de l’exceptionnalisme sénégalais et veulent le maintenir”

M. Derek Hannon est le premier ambassadeur résident d'Irlande à Dakar. Dans un entretien accordé à Seneweb, il explique les raisons de cette installation diplomatique tardive de son pays en Afrique francophone. Il évoque également les perspectives de coopération entre les deux pays et parle de la Saint-Patrick, une fête irlandaise célébrée jusqu’au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande…



Le Sénégal s’apprête à voter pour élire son prochain Président après un processus mouvementé. Comment avez-vous apprécié tous ces rebondissements qu’il y a eu?



Le Sénégal est une démocratie forte et dynamique dans une partie du monde où de nombreuses démocraties sont confrontées à de sérieux défis – politiques, économiques, démographiques et climatiques.



Le Sénégal a traversé une période difficile ces dernières années et même ces dernières semaines. Ce que je trouve encourageant, c’est la façon dont les Sénégalais sont engagés politiquement et passionnés par leur pays. Ils sont très conscients de l’exceptionnalisme sénégalais et veulent le maintenir.



Vous êtes le Premier ambassadeur résident d’Irlande au Sénégal. Cette ambassade d'Irlande à Dakar est également la première en Afrique de l'Ouest francophone. Qu’est ce qui explique cette installation tardive ?



Historiquement, l’engagement de l’Irlande avec le continent africain a été principalement avec l’Afrique orientale et australe. En Afrique de l’Ouest, la présence de l’Irlande a été la plus forte dans les pays anglophones, en particulier au Nigeria, où les religieuses et les prêtres catholiques ont été importants dans le secteur de l’éducation.



Il est clair que la langue était l’un des facteurs qui sous-tendaient notre engagement, ou plutôt son absence.



Notre empreinte diplomatique en termes d’ambassades sur le terrain n’a traditionnellement pas été aussi importante que de nombreux pays de taille similaire. Cependant, au cours de la dernière décennie le gouvernement irlandais a reconnu que nous devions étendre cette présence pour diverses raisons, notamment politiques et économiques.



Notre absence de l’Afrique de l’Ouest francophone a été un point faible dans notre couverture diplomatique et la création de notre ambassade à Dakar va un peu dans ce sens. La possibilité d’ouvrir une deuxième mission dans la région n’est pas exclue.



“Nous avons un engagement continu avec le gouvernement, la société civile, les ONG, les organisations éducatives et culturelles et les médias pour voir comment nous pouvons élargir nos relations”



Comment se porte la coopération entre l’Irlande et le Sénégal ?



Les relations entre l’Irlande et le Sénégal sont excellentes. Nous avons plus en commun qu’il n’y paraît au premier abord. Nous sommes tous les deux aux points les plus à l’ouest de nos continents respectifs. Nous partageons un passé colonial et une histoire de migration avec de grandes diasporas. Nous avons tous deux de solides traditions démocratiques. Nous partageons aussi de fortes traditions musicales; des populations jeunes (surtout au Sénégal); Une longue tradition de maintien de la paix de l’ONU. Les deux pays accordent une grande importance à l’importance de liens familiaux solides.



Cela dit, nos relations bilatérales pourraient encore se développer dans tous les secteurs. En tant que nouvelle ambassade, nous avons un engagement continu avec le gouvernement, la société civile, les ONG, les organisations éducatives et culturelles et les médias pour voir comment nous pouvons élargir nos relations. Je considère que la musique a le potentiel de rapprocher les Sénégalais et les Irlandais. La musique est extrêmement importante dans nos deux traditions. Il a l’avantage de transcender la langue pour éliminer les obstacles à la communication.



“L’Irlande exporte environ 100 millions d’euros de lait en poudre chaque année vers le Sénégal”



Quels sont les secteurs où les échanges sont les plus dynamiques entre les deux pays ?



Vivant à Dakar, je dirais qu’il y a une curiosité du peuple sénégalais à propos de l’Irlande. La connaissance de l’Irlande n’est pas profonde mais la connaissance du Sénégal en Irlande n’est pas profonde non plus. Cela dit, beaucoup d’Irlandais ont entendu parler de Youssou N’dour et savent qu’il est sénégalais !



Nos contacts commerciaux se développent encore. L’Irlande exporte environ 100 millions d’euros de lait en poudre chaque année vers le Sénégal - ce qui, soit dit en passant, est de qualité supérieure, car notre climat favorise la croissance de l’herbe tout au long de l’année. Mais nous voulons développer et diversifier nos échanges. Nous avons eu une mission commerciale ici en septembre dernier et nous avons des contacts permanents avec le ministère de l’Agriculture pour voir comment nous pouvons mieux travailler ensemble, peut-être d’abord par la coopération technique.



Nous offrons également un certain nombre de bourses annuelles pour permettre aux étudiants sénégalais de suivre une maîtrise dans les universités irlandaises. Ce sont de grandes opportunités avec pratiquement toutes les dépenses payées. Ces contacts interpersonnels sont la meilleure façon d’introduire une culture à l’autre.



Et bien sûr, notre président Michael D Higgins a été le seul chef d’État non africain à assister l’année dernière au Sommet de Dakar II sur la souveraineté et la résilience alimentaire au cours duquel il a eu une audience privée avec le Président Macky Sall.



“Nous sommes neutres sur le plan militaire et n’appartenons à aucune alliance militaire”



Alors que parfois il y a une guerre d’influence entre puissance en Afrique, quelle est la philosophie de l’Irlande en termes de diplomatie ?



L’Irlande est depuis longtemps un fervent partisan du multilatéralisme et du système des Nations Unies. En tant que petit État, nous valorisons un ordre mondial stable fondé sur le « droit » plutôt que sur le « pouvoir ». Pour souligner notre engagement envers l’ONU et sa mission, nous cherchons à être élus au Conseil de sécurité environ tous les 20 ans. Nous avons siégé au Conseil pour la dernière fois au cours de la période 2021-2022.



Comme le Sénégal, nous avons une longue tradition de maintien de la paix de l’ONU. Nous sommes neutres sur le plan militaire et n’appartenons à aucune alliance militaire. Nous nous efforçons depuis longtemps de parvenir à un monde libéré de la menace des armes nucléaires. Nous avons un généreux programme de développement à l’étranger et, dans cette ambassade, nous travaillons avec un certain nombre d’agences des Nations Unies pour déployer une série de programmes au Sahel.



Nous sommes membres de l’Union européenne depuis 51 ans et sommes attachés aux valeurs de l’Union que sont la démocratie et l’État de droit, la coopération entre les nations et le règlement pacifique des différends.



“L’Irlande n’est pas l’endroit le plus facile pour se rendre du Sénégal car il n’y a pas de vols directs”



Les Sénégalais émigrent beaucoup. Est-ce qu’il y a une présence notable de Sénégalais en Irlande ?



L’Irlande n’a pas connu de flux migratoire notable en provenance du Sénégal. Cela dit, l’immigration est un phénomène relativement nouveau en Irlande. Jusqu’aux années 1980, l’Irlande était synonyme d’émigration depuis plus d’un siècle.



Je ne connais pas le nombre exact de Sénégalais en Irlande, mais il est petit, bien que probablement plus grand que la communauté irlandaise ici qui est seulement d’environ 20 personnes.



L’Irlande n’est pas l’endroit le plus facile pour se rendre du Sénégal car il n’y a pas de vols directs. Nous sommes cependant un endroit très accueillant pour les immigrants et nous accueillons de grandes communautés d’Ukrainiens, de Polonais, de Brésiliens ainsi que de ressortissants européens et britanniques qui ont le droit de vivre et de travailler en Irlande.



L'Irlande célèbre la Saint-Patrick le 17 mars. Quelles sont les spécificités de cette célébration ?



Saint Patrick était un personnage du Ve siècle – probablement de Grande-Bretagne – qui a apporté le christianisme en Irlande en 432. La légende dit qu’il a enseigné la croyance du christianisme en trois personnes en un Dieu (Père, Fils et Saint-Esprit) en montrant au peuple le Shamrock qui a trois feuilles sur une tige et qui pousse sauvagement en Irlande. Les gens portent du trèfle sur leurs revers le jour de la Saint-Patrick.



Le 17 mars est l’occasion de célébrer avec notre famille mondiale de 70 millions de personnes dans le monde entier et de reconnaître ce que nos migrants ont apporté à leurs terres d’adoption. Par exemple, de nombreux présidents américains reconnaissent leurs racines irlandaises, y compris l’actuel président américain Joe Biden ainsi que John F Kennedy et Ronald Reagan.



La fête de la Saint-Patrick est célébrée par des services religieux, des défilés dans nos villes et nos villages et, bien sûr, des repas et des boissons. Il est également largement célébré au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et même sur l’île caribéenne de Monserrat où la Saint-Patrick est aussi leur fête nationale!



Entretien réalisé par Adama NDIAYE