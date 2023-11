Francophonie : Ismaila Madior Fall évoque une avancée salutaire dans les contributions

Lors de la 44ème conférence ministérielle de la Francophonie à Yaoundé, le Ministre des Affaires Étrangères du Sénégal, Ismaila Madior Fall, a exprimé sa gratitude envers le Gouvernement du Cameroun pour l'accueil chaleureux et les excellentes conditions de la conférence.



Il a également adressé des éloges à la secrétaire générale de l'OIF, saluant son leadership exceptionnel. « Au nom de la délégation sénégalaise, après vous avoir transmis les salutations fraternelles de son Excellence Mr Macky Sall, Président de la République du Sénégal, je vous félicite pour le remarquable travail que vous effectuez depuis votre nomination à la tête de notre organisation », a-t-il déclaré.



Ismaila Madior Fall a souligné l'engagement du Sénégal envers la Francophonie en rappelant la contribution volontaire du pays pour équilibrer le budget 2023, démontrant ainsi son soutien inébranlable aux objectifs et aux activités de l'OIF.



Il a également salué la nouvelle programmation 2024-2027, fruit des efforts du Secrétariat général pour moderniser l'OIF. Cette modernisation vise à accroître la transparence de l'organisation et à renforcer son mode d'intervention pour une plus grande efficacité et pertinence. « La programmation 2024-2027 permet d'avoir une action plus ciblée, avec un impact réel », a-t-il noté. « Cela apportera à l'OIF plus de visibilité et une plus grande appropriation par les populations ».



Le Ministre a aussi applaudi le nouveau barème de contribution, considéré comme une avancée salutaire. « Cela permettra à notre organisation de se doter davantage de moyens plus prévisibles pour prendre en charge les programmes en direction des populations de notre espace », a-t-il conclu.