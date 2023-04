Frapp/France dégage : la remarque de l’ambassadeur de France à Guy-Marius Sagna

L’ambassadeur de France au Sénégal, Philipe Lalliot, ne goûte pas la posture de Guy-Marius Sagna par rapport à son pays. Il l’a fait savoir hier en marge d’une conférence de presse de la Délégation de l’Union européenne. «Si vous mettez un mouvement comme Frapp/France dégage, la première réflexion qui me vient à l’esprit, c’est que ça m’attriste», pointe le diplomate dans des propos rapportés par Les Échos.



Philipe Lalliot développe : «Ce n’est pas ainsi que je conçois les relations entre deux grands pays (…) que sont le Sénégal et la France. Travaillons ensemble sur les défis auxquels nous sommes collectivement confrontés et qui sont graves et qui rendent nécessaire la coopération internationale.»



L’ambassadeur français ajoute : «Je ne conçois pas les années qui viennent autrement que sur ce modèle très fraternel, très amical, très chaleureux, et c’est très éloigné du projet politique que porte un mouvement comme FRapp/France dégage.»