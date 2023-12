Guinée - Belgique : Le torchon brûle entre Conakry et Bruxelles

La Guinée a été on ne peut plus claire. Elle ne tolèrera plus le rapatriement sauvage de ses ressortissants vivant dans les pays européens.





Quand la Belgique a annoncé l’expulsion de sans-papiers guinéens par un vol le mardi 19 décembre prochain, la réaction de Conakry a été immédiate et ferme. Le ministre des Affaires étrangères Morissanda Kouyaté a marqué son désaccord et a qualifié cette mesure d' "unilatérale".





Convoquer l'ambassadeur de Belgique à Conakry pour lui « signifier notre désaccord total »





« Face au cas particulier d’un charter qui se préparerait pour renvoyer des guinéens de Belgique vers la Guinée, j’ai activé la cellule de crise du Ministère des Affaires Etrangères et pris (l’initiative de convoquer) l’Ambassadeur de Belgique en Guinée pour lui signifier notre désaccord total en demandant de surseoir à ce projet Unimétal », a écrit le chef de la diplomatie guinéenne sur sa page Facebook.





Il informe par ailleurs qu’une mission de l’Ambassade de Guinée en Belgique a été envoyée « auprès des Guinéens visés par cette tentative d’expulsion afin de s’assurer qu’ils sont traités dignement et demander leur relaxe pure et simple s’ils n’ont commis aucune faute légalement répréhensible ».





Nous sommes ouverts à tous les pays pour « travailler ensemble au cas par cas »





Le chef de la diplomatie guinéenne fait toutefois remarquer que le " Gouvernement, sous le leadership de S.E.M Mamadi Doumbouya, a entièrement pris ses responsabilités pour toujours rapatrier les compatriotes guinéens en danger ou ceux désirant volontairement retourner en Guinée". "A ce titre, nous sommes ouverts à tous les pays et à tous nos partenaires pour travailler ensemble au cas par cas", a assuré M. Kouyaté.





Selon une source proche du ministère des Affaires étrangères contactée par « Africaguinée », le vol prévu pour mardi prochain a été annulé jusqu’à nouvel ordre. « Pour nous le débat est clos. Il n’y a plus rien à débattre sur ce sujet », assure cette dernière.





La Guinée ne tolérera plus les « rapatriements sauvages »