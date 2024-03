Ismaila Madior Fall en Turquie : "Au Sénégal, tout ce qui se passe respecte les institutions, il n'y a ni bagarre ni coup de feu"

Le ministre des Affaires étrangères, Ismaila Madior Fall, était dans la ville d'Antalya, en Turquie, pour participer au Forum de la diplomatie. L'ordre du jour l'y obligeant, il a évoqué la crise sénégalaise de ces dernières semaines après le report de la Présidentielle. Cependant, pour l'ancien ministre de la Justice, tout s'est fait dans les règles de l'art et dans le respect des institutions.



"Au Sénégal, tout ce qui se fait respecte le jeu des institutions. Il n'y a pas de coups de feu, il n'y a pas de bagarres. Il n'y a rien qui se passe hors de l'ordre constitutionnel. Tout se passe dans le cadre de la République. Les décisions sont prises et on les respecte. Nous avons la particularité d'avoir un pays qui a des institutions très fortes, qui est aussi une vielle démocratie", a déclaré le ministre.



Une posture qui ne manque pas de faire parler puisque le report de Présidentielle a provoqué des manifestions réprimées qui ont fait 3 morts. Et, si on prend compte les manifestations depuis 2021, des dizaines de morts ont été dénombrées.