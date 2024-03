Ismaila Madior Fall : "Un seul pays ne peut pas vaincre le terrorisme, il faut une réponse communautaire"

Au Forum de la Diplomatie en Turquie, Ismaila Madior Fall, ministre des Affaires étrangères, a évoqué la stratégie du Sénégal et des autres pays de la Cedeao pour vaincre le terrorisme dans le Sahel. Pour lui, seule l'union peut permettre de prendre le dessus sur les terroristes.



"Nous pensons qu'individuellement, il est difficile pour les États de faire face au terrorisme parce que les terroristes sont dans tous les pays du Sahel, qui est une grande zone qui regroupe à peu près 8 pays. On ne peut pas lutter contre le terrorisme à l'échelle d'un seul pays. Il faut une réponse globale, une réponse communautaire. C'est cette réponse communautaire que le Sénégal et d'autres pays, dans le cadre de la Cedeao, essaient d'élaborer pour vaincre le terrorisme", a-t-il déclaré en Turquie.



Une réponse communautaire au sein de la Cedeao qui risque d'être fragilisée par le départ de 3 pays du Sahel souvent confrontés aux terroristes : Le Mali, le Niger et le Burkina Faso.