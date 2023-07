Jumelage Thiès-Sébastopol : l’ambassadeur d’Ukraine à Dakar accule le maire Babacar Diop

L’ambassadeur d’Ukraine à Dakar, Yurii Pyvovarov, revient à la charge. Après avoir sorti un communiqué pour protester contre le projet de jumelage entre la ville de Thiès et celle de Sébastopol en Russie, il a adressé «une note de protestation» à la ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Aïssata Tall Sall. «J’attends une réponse», a-t-il indiqué en donnant l’information à IRadio, repris par Bés Bi.



Le diplomate poursuit : «Je ne pense pas qu’une telle démarche locale du maire soit approuvée par les autorités sénégalaises. Le Sénégal a toujours respecté le principe de l’inviolabilité, du respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des pays. Mais s’il ferme les yeux sur cette situation inacceptable, cela risque d’affecter négativement les relations bilatérales (entre les deux pays). L’Ukraine ne le tolérera pas.»



En guise de réponse au communiqué de l’ambassadeur ukrainien, les services de Babacar Diop ont employé la même voie pour assimiler les protestations du représentant de Kiev à Dakar «d’erronées avec une discourtoisie regrettable».