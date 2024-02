L'Allemagne invite les autorités sénégalaises à assurer la poursuite du processus électoral

Le porte-parole du Ministère des Affaires étrangères allemand s'est exprimé sur la situation au Sénégal.







Ainsi, selon l'autorité allemande, "les Sénégalaises et les Sénégalais doivent pouvoir poursuivre le processus électoral et choisir démocratiquement leurs dirigeants politiques. Il est de la responsabilité du gouvernement de garantir des élections transparentes et inclusives dans le respect des normes de l'État de droit. Nous sommes d'accord avec la CEDEAO et l'UA sur ce point".