La déclaration de l'ambassadeur des Etats-Unis après sa rencontre avec la coalition Diomaye Président

L'ambassadeur des Etats-Unis à Dakar, Michael Raynor, a rencontré les membres de la coalition Diomaye Président, moins de 24 heures après la promesse de Macky Sall de le libérer pour "qu'il puisse participer au dialogue".



Après cette réunion, l'Ambassadeur Mike Raynor a "souligné à quel point les libertés de réunion et d'expression sont essentielles dans une démocratie, ainsi que l'importance que les États-Unis accordent à un engagement politique pacifique, légal et responsable". Mike Raynor a également "exprimé le soutien des États-Unis à la démocratie sénégalaise et l’espoir que l'élection présidentielle aura lieu le plus tôt possible".



Candidat à la Présidentielle, Bassirou Diomaye Faye a été arrêté le 14 avril 2023 puis envoyé en prison pour outrage à magistrats, injures publiques, entre autres délits, suite à une publication sur les réseaux sociaux.