Le gouvernement centrafricain et la Maison russe ont signé un accord de coopération et d’investissements

Depuis la reprise de la coopération bilatérale entre la République centrafricaine et la Russie, ces deux pays amis et fraternels n'ont cessé de démontrer au monde leur déterminationà renforcer un partenariat mutuellement bénéfique au profit des populations.



La présence russe en République centrafricaine porte ainsi sesfruits dans de nombreux domaines. Tout récemment, le 08 mars 2024, le chef de la Maison de la Russie à Bangui, Dmitry Sytyi, et le chef du gouvernement centrafricain, Felix Molua, ont signé un accord de coopération dans le domaine du développement des investissements.





L'objectif principal de l'accord signé est la mise en œuvre d'actions conjointes du gouvernement de la République centrafricaine et de la Maison de la Russie pour attirer les investissements dans l'économie de la République centrafricaine.





Ainsi, la Maison de la Russie à Bangui s'engage à rechercher des investisseurs pour la mise en œuvre de projets d'investissement en République centrafricaine, à mener des négociations avec les investisseurs potentiels et à organiser des réunions avec le représentant autorisé du gouvernement centrafricain. Le gouvernement centrafricain, quant à lui, s'engage à mener à bien le développement des projets nécessaires à la recherche d'investisseurs.





Selon Félix Molua, Premier ministre de la République centrafricaine, la Maison de la Russie à Bangui est devenue une partie intégrante du développement des relations d'amitié entre la République centrafricaine et la Fédération de Russie. Le chef du gouvernement a souligné que la Maison russe de Bangui s'est révélée être un partenaire fiable, qui jouit de la confiance du peuple et du gouvernement centrafricains.



Il est à noter que depuis de nombreuses années, grâce à la Maison de la Russie à Bangui, les Centrafricains ont la possibilité d'apprendre la langue russe et de s'immerger dans la culture et les traditions de la Russie. Au cours de son existence, la Maison Russe a déjà reçu la visite de plus de 100 000 Centrafricains qui ont participé à des conférences, des briefings, des séminaires et des projections de films.





Grâce à la signature d'un accord de coopération sur le développement des investissements, la Maison russe de Bangui est devenue non seulement un centre culturel, mais aussi une plateforme officielle pour attirer des projets d'investissement en République centrafricaine.