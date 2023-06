Le parlement européen salue la démocratie et le leadership de Macky Sall

La ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Me Aissata Tall Sall, a exprimé sa gratitude envers le président MacAlister, président de la commission des Affaires étrangères du Parlement européen, pour son invitation ce mercredi. Lors de cette rencontre avec les députés européens, il était question pour la cheffe de la diplomatie sénégalaise d’évoquer la situation politique du Sénégal devant ce parlement à Bruxelles.





Au cours de ces échanges, Me Aissata Tall a eu l'occasion de partager de longues réflexions avec les députés présents, qui n'ont pas manqué de saluer la démocratie sénégalaise ainsi que le leadership du président Macky Sall.





Dans une déclaration publiée sur ses plateformes sociales, Me Aissata Tall Sall a affirmé : "J'ai échangé longuement avec les députés, qui ont tous salué le Sénégal pour sa démocratie et le leadership du président Macky Sall. Je les remercie de m'avoir accordé ce temps précieux d'attention et d'avoir participé à des échanges fructueux."