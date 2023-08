Lutte contre le terrorisme : ce que le Sénégal et la Gambie comptent faire ensemble

La poussée djihadiste dans la région préoccupe les Présidents des deux pays. Ils ont demandé à leurs gouvernements respectifs de joindre leurs efforts pour faire face.



La troisième session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien s’est tenu ce mardi 1er août à Banjul sous la présidence conjointe des chefs d’État des deux pays, Macky Sall et Adama Barrow. Dans le communiqué en 20 points sanctionnant la rencontre et dont Seneweb a obtenu copie, ces derniers «ont exhorté leurs gouvernements respectifs à poursuivre la mise en œuvre des deux feuilles de route (issues des deux précédents Conseils présidentiels) révisées assorties d’échéances précises, notamment dans les domaines de la défense, de la sécurité, de la gestion des frontières et de la protection de l’environnement, des échanges économiques et de la libre circulation».



Dans le contexte de multiplication des attaques terroristes dans la région ouest-africaine, Macky Sall et Adama Barrow ont demandé à «leurs gouvernements respectifs à accélérer le processus de déploiement effectif des patrouilles conjointes ou combinées le long des frontières, l’échange de renseignement et la formation».



Ils ont par ailleurs demandé aux chefs des Forces de défense et de sécurité (FDS) des deux pays de «collaborer étroitement en vue d’une réglementation et d’une mise en œuvre harmonieuses et efficaces du protocole opérationnel sur le droit de poursuite transfrontalière et les patrouilles conjointes ou combinées».



Une meilleure gestion des frontières



Une croisade efficace contre le terrorisme passe, notamment, par une meilleures gestion des frontières des deux pays. Dans ce domaine, renseigne le communiqué, les Présidents gambien et sénégalais «ont accueilli avec satisfaction le rapport de la Commission mixte sénégalo-gambienne de gestion des frontières, qui s’est réunie à Banjul, les 25 et 26 juillet 2023».



Celle-ci, poursuit la même source, «a invité les deux gouvernements à une étroite collaboration sur les questions d’intérêt commun tout en mettant en œuvre les recommandations relatives à la feuille de route».



La sauvegarde des ressources forestières et fauniques dans les deux pays était également au centre des préoccupations des deux chefs d’État. «Ils ont renouvelé leur appel aux deux gouvernements à mettre en œuvre, de manière concertée et sans délai l’accord sur la gestion des ressources forestières et fauniques», informe le communiqué.



Deux conventions, un accord et trois mémorandums



Au chapitre des textes finalisés et signés, la Gambie et le Sénégal ont établi deux conventions (non-double imposition et pour prévenir l’invasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et coopération judiciaire en matière civile et commerciale), un accord (transports aériens) et trois mémorandums d’entente (domestication du corridor aérien Dakar-Banjul, santé et action sociale, et entre les Chambres de commerce et d’industrie de Dakar et de la Gambie).



Le troisième Conseil présidentiel sénégalo-gambien a accouché de la feuille de route n°3. Celle-ci est intitulée «Sénégambie-Lunyu Bokka» et, selon le communiqué, «vise à consolider et à renforcer l’opérationnalisation et l’actualisation des objectifs fixés dans ces accords bilatéraux, dans l’intérêt mutuel des peuples de Sénégambie».



La quatrième session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien se tiendra à Dakar «à des dates à convenir conjointement par la voie diplomatique», précise la même source.