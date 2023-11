LuxAid Challenge Fund: le Luxembourg apporte des subventions aux startups sénégalaises pour renforcer le secteur privé

Le Luxembourg, à travers la coopération luxembourgeoise LuxDev, a lancé un projet d’appui dénommé LuxAid Challenge Fund. Ce programme vise à accélérer les innovations à impact portées par des jeunes entreprises au Sénégal, au Mali, et au Burkina Faso, pour cette phase pilote.





Ce challenge, a pour but de booster davantage le secteur privé sénégalais afin de contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD). Avec la collaboration des jeunes entreprises innovantes, le Luxembourg compte rendre concrets ses efforts dans différents pays qui abritent le LuxDev.





Dans cette vision d’accompagner les startups a avoir beaucoup plus d’impact, quelques critères d’éligibilité sont mis en avant. Sont ciblés les projets commerciaux, innovants et ceux qui répondent à la problématique du développement durable et contribuant ainsi à l’amélioration des conditions de vie et à la protection de l’environnement.







Mieux, cet appel s’adresse aux entreprises formalisées ayant au maximum 5 ans d’expérience, les entreprises en phase de démarrage ayant réalisé des revenus commerciaux.





Pour cette première édition, il s’agit d’une phase pilote qui implique trois pays, le Burkina, le Sénégal et le Mali. Un budget d'un million d’euros est dégagé pour une durée de 6 mois autour de deux secteurs clés notamment la sécurité alimentaire et l’apprentissage à distance.





L’objectif est de financer jusqu’à 15 startups ( 5 dans chaque pays) allant de 50 à 140.000 euros (30 à 90 millions de francs CFA), représentant un maximum de 70% des coûts totaux du projet.