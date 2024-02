Manifestations violentes au Sénégal : Le département d’Etat américain attristé par les décès enregistrés et exhorte les parties à agir de « manière pacifique et mesurée »

Le Bureau Afrique du département d'État américain suit de très près la situation qui prévaut au Sénégal suite au report de l’élection présidentielle du 25 février 2024 par le Chef de l’Etat, Macky Sall. En effet, sur son compte officiel X (ex-Twitter), ledit bureau dirigé par la secrétaire d'État adjointe, Molly Phee, s’est dit attristé d’apprendre le décès de deux personnes lors des manifestations violentes qui se sont déclenchées depuis vendredi, à Dakar et dans d’autres localités du pays. Avant d’exhorter les parties prenantes à « agir de manière pacifique et mesurée ».



« Nous sommes attristés d'apprendre la mort de deux personnes lors de manifestations au Sénégal et nous présentons nos condoléances à leurs familles et amis. Nous exhortons toutes les parties à agir de manière pacifique et mesurée, et nous continuons d’appeler le président Sall à rétablir le calendrier électoral, à rétablir la confiance et à ramener le calme dans la situation », a-t-il réagi sur X.



A noter qu’un jeune manifestant a été blessé ce samedi. Répondant au nom de Landing Diédhiou et âgé de 20 ans, il a été admis aux urgences de l'Hôpital régional de Ziguinchor où il a finalement succombé à ses blessures.