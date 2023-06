Mediation Africaine entre dans la guerre Russo-Ukrainienne : De petits pas dans la bonne direction

L’expression « politique des petits pas » fut employée par le grand diplomate américain Henry Kissenger lors qu’il négociait des accords des accords de paix dans le très complexe conflit du Moyen-Orient. Aujourd’hui cela semble être la stratégie du Président Macky Sall et des autres dirigeants africains dans la médiation entre la Russie et l’Ukraine. Le premier petit pas a été posé dans la bonne direction avec un engagement sur la question humanitaire. D’après des sources ayant participé aux discussions on devrait avoir les premiers résultats sur les questions humanitaires (échanges de prisonniers) avant le prochain sommet Russie-Afrique prévu en Juillet. L’autre petit pas dans la bonne direction est la reconnaissance par Poutine de « démarche équilibrée » des Africains qui sont presque les seuls à parler à la fois aux Russes et aux Ukrainiens. Au début du conflit, le déplacement du Président Sall à Sotchi en juin pour discuter avec Poutine n’avait pas été bien compris surtout en occident mais aujourd’hui, ce « couloir de discussion » ouvert dès le début de la guerre est entrain de montrer son caractère incontournable.