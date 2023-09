Minusma : Macky Sall retire les militaires sénégalais du Mali (Source A)

Fin de service pour les 800 soldats sénégalais engagés depuis deux ans dans la Mission des Nations unies pour la stabilisation du Mali (Minusma). Plus tôt que prévu. Le mandat de cette force onusienne arrive à terme en novembre prochain. Mais le Président Macky Sall a décidé de rappeler ses soldats avant cette date.



«Sachant que le gouvernement malien (est contre) une (éventuelle) opération militaire de la Cedeao au Niger (à laquelle prendrait part le Sénégal), Macky Sall a jugé nécessaire de retirer ses soldats avant qu’ils ne fassent l’objet de chantage au Mali», déduit Source A, qui donne l’information.



Le journal rappelle que la décision a été adoptée le 30 août dernier en Conseil des ministres. Il ajoute que son exécution a débuté jeudi 7 septembre et s’étendra jusqu’au 17. Deux avions assurent la desserte entre Savéré (Centre du Mali) et l’aéroport militaire Léopold Senghor, détaille la même source. Qui renseigne que Dakar prendra en charge les frais liés au départ anticipé des troupes sénégalaises en attendant le remboursement de l’ONU.