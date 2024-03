Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani : «Je salue le dénouement heureux de la crise politique au Sénégal avec…»

Le Président de la République de la Mauritanie, par ailleurs président de l'Union africaine a fait une déclaration, ce samedi 9 mars, sur la situation politique au Sénégal.



«Je salue le dénouement heureux de la crise politique au Sénégal avec la fixation, par le Président de la République, de la date de l’élection présidentielle pour le 24 mars 2024, validée par le Conseil constitutionnel », a indiqué Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.



Selon lui, cela témoigne de l’ancrage démocratique du Sénégal et de la solidité de ses institutions.



«J’appelle tous les candidats et autres parties prenantes, y compris la société civile, à consolider cette dynamique constructive pour la tenue d’élections libres, transparentes et apaisées », a-t-il précisé.