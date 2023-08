Pour une « Afrique des solutions » : Les aspirations d’Amadou Mame Diop au Cap-Vert

En visite officielle au Cap-Vert, le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Amadou Mame Diop,a participé, ce mercredi 26 juillet, à la session solennelle de la Chambre des Députés de ce pays. Cette rencontre témoigne des liens étroits et de la coopération fructueuse entre le Sénégal et le Cap-Vert, en particulier entre leurs deux Assemblées.





Lors de son discours devant la représentation nationale du Cap-Vert, le Président Amadou Mame Diop a adressé un message percutant, appelant « les peuples des deux nations à une prise de conscience pour renforcer la démocratie, développer leurs économies et favoriser l'intégration africaine ».





Évoquant les valeurs communes aux deux pays, qui forment "les fondements de notre démocratie pluraliste, respectueuse de toutes les libertés et garantissant la séparation des pouvoirs", le Président Amadou Mame Diop a mis en lumière l'importance du dialogue national promu par le Président Macky Sall. Ce dialogue, selon lui, exprime sans ambiguïté la volonté de dynamiser le jeu démocratique et de favoriser l'épanouissement des citoyens dans une société harmonieuse.





Le Président Amadou Mame Diop a exprimé son souhait de voir une Afrique consciente de son immense potentiel et confiante en ses capacités. Il a déclaré travailler en faveur d'une Afrique des solutions, qui se renforce grâce à la mise en œuvre efficace et efficiente de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) et qui lutte pour une nouvelle gouvernance mondiale, plus juste et solidaire.





De son côté, le Président de l'Assemblée nationale du Cap-Vert, Monsieur Austélino Tavares CORREIA, s'est aligné sur les objectifs de la CEDEAO et de l'Union Africaine en saluant "le modèle démocratique que représente le Sénégal". Il a également rappelé les défis auxquels est confrontée la jeunesse africaine : sécurité, sécurité alimentaire, santé, lutte contre la pauvreté, stabilité sociale et emploi.





Pour relever ces défis, il a encouragé la jeunesse africaine à changer de paradigme et à mobiliser ses talents, soutenue par les valeurs de paix et de démocratie. La séance s'est déroulée en présence d'une importante délégation accompagnant le Président Amadou Mame Diop lors de ce voyage, comprenant notamment des députés, des membres de son Cabinet et de l'Administration parlementaire.