Préservation de la paix et de la démocratie : Le Ministre, Aïssata Tall Sall donne des gages au corps diplomatique accrédité à Dakar

Le Ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall a tenu une réunion avec les ambassadeurs accrédités à Dakar. Cette séance d’explications se tient après les violences manifestations des 1er et 2 juin 2023 déclenchées après la condamnation de Ousmane Sonko, à deux ans de prison ferme, dans le procès l’opposant à l’ex-masseuse, Adji Sarr.





Cette rencontre a été une occasion pour échanger sur la situation actuelle du Sénégal. Il y a eu des échanges sur les causes et les conséquences des violences. Il ressort de cette rencontre, que le Ministre des Affaires étrangères a réaffirmé la détermination du Gouvernement à assurer la paix et l’ordre public. Aïssata Tall Sall a informé les diplomates que le Sénégal tient à la préservation des acquis démocratiques aux droits de l’Homme et des libertés, dans le cadre de l’Etat de droit.