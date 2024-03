Présidentielle au Sénégal : La CEDEAO félicite le vainqueur Bassirou Diomaye Faye

La CEDEAO a salué le déroulement du scrutin présidentiel qui s'est déroulé au Sénégal, le 24 mars 2024. Le président de la Commission, Dr Omar Alieu Touray, a adressé un message de félicitations au vainqueur Bassirou Diomaye Faye. Voici son communiqué.



"SEM Basirou Diomaye Faye, Président élu de la République du Sénégal



Excellence Monsieur le Président,



Au nom des institutions de la CEDEAO, j'ai l'honneur de vous exprimer mes sincères félicitations pour votre élection aux hautes fonctions de Président de la République du Sénégal.



Je salue également le peuple sénégalais et les institutions républicaines pour la sérénité et la maturité dans lesquelles s'est déroulée l'élection jugée libre, transparente et apaisée.



À la lumière de vos diverses déclarations, je suis convaincu que vous saurez promouvoir la réconciliation et l'inclusion et que vous serez le président de l'ensemble de la nation sénégalaise, y compris de ceux qui appartiennent à des formations politiques différentes



Pour ma part, je souhaite vous assurer, Excellence Monsieur le Président, de l'engagement de la CEDEAO à travailler avec vous dans le meilleur intérêt du Sénégal, de la région de la CEDEAO et de l'Afrique dans son ensemble.



Tout en priant pour votre bien-être personnel, je saisis cette opportunité pour vous renouveler, Excellence Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération" a Signé le Dr. Omar Alieu TOURAY Président de la Commission de la CEDEAO.