[Images] "Éclat Culturel Sénégalais à Atlanta : Le Musée Itinérant qui éblouit la 123e Conférence de la NBCC"

"Éclat Culturel Sénégalais à Atlanta : Le Musée Itinérant qui éblouit la 123e Conférence de la NBCC"

Le Dr. Abdoulaye Baldé, Directeur Général de APIX S.A, brille en tant qu'invité d'honneur lors de la 123e Conférence de la NBCC, aux côtés du "Musée Itinérant du Sénégal"



Atlanta, Géorgie, États-Unis: La 123e Conférence de la Chambre de Commerce Noire (NBCC) prend une dimension culturelle exceptionnelle avec la présence du Dr. Abdoulaye Baldé, Directeur Général de l'Agence de Promotion des Investissements du Sénégal (APIX S.A). L'éminent invité d'honneur a guidé une délégation à travers le captivant "Musée Itinérant du Sénégal".



En reconnaissance de la participation du Dr. Abdoulaye Baldé, la NBCC s'est associée à "TAARU MAJEURE", une entreprise sénégalaise dirigée par la talentueuse Mama Faye, pour créer le remarquable "Walking Museum of Sénégal". Cette exposition d'élite célèbre l'héritage culturel du Sénégal, mettant en lumière la diversité des régions sénégalaises, du nord au sud. À travers des photographies évocatrices, des sculptures captivantes, des créations uniques façonnées par des femmes habiles, des tissages traditionnels et même des pièces de haute couture sénégalaise, l'exposition célèbre la créativité et l'excellence noire.



Le Dr. Abdoulaye Baldé a souligné : "Une visite en Alabama, notamment à Tuskeegee, nous a montré l'impact de Booker T. Washington dans l'éveil des consciences noires et dans la promotion de l'engagement entrepreneurial. Ces investisseurs ont besoin de saisir les subtilités de notre environnement commercial. Les rencontres à Atlanta établissent des ponts essentiels pour renforcer les liens entre les entreprises noires américaines et des pays comme le Sénégal."



Le "Musée Itinérant du Sénégal" brillera à Atlanta jusqu'au 27 août 2023, attirant déjà des centaines de visiteurs lors de la 123e Conférence de la NBCC. Atlanta, épicentre de l'excellence et de l'entrepreneuriat noirs aux États-Unis, accueille ce trésor culturel. Le Dr. Abdoulaye Baldé, enthousiasmé par cette initiative, propose de pérenniser ce modèle lors d'événements internationaux futurs de l'APIX.



Cette rencontre unique transcende les frontières pour unir les esprits et célébrer l'héritage culturel du Sénégal au cœur de la dynamique entrepreneuriale noire mondiale.