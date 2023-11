Relations internationales : "L’élogieux bilan diplomatique" de Macky Sall magnifié

En marge de l'ouverture, ce 27 novembre 2023, de la 9e édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, les membres du Corps diplomatique sénégalais, toutes catégories confondues, ont apprécié "l’élogieux bilan diplomatique et consulaire" du Président de la République, Macky Sall, ainsi que "ses nombreuses et positives initiatives" à l’échelle africaine et internationale.



Dans une motion de remerciements lue par Cheikh Niang, Ambassadeur, représentant permanent du Sénégal auprès des Nations unies à New-York, ces diplomates sénégalais ont salué "la priorité élevée qu’il a toujours accordée à la consolidation des liens d’amitié, de coopération et de co-développement avec les pays amis et frères frontaliers, qui a permis, entre autres acquis, la construction du pont de la Sénégambie à Farafenni et celle en cours du pont de Rosso, ainsi que l’exploitation commune entre le Sénégal et la Mauritanie du gisement gazier Grand Tortue Ahmeyim".



Ils disent, en outre, être satisfaits de son rôle de premier plan dans la dynamisation accrue d’organisations sous-régionales comme l’UEMOA, l’OMVS, l’OMVG et la CEDEAO, en parfaite intelligence avec ses pairs, pour un espace sous-régional pacifique, solidaire et prospère.



Ils ont, par ailleurs, magnifié les "nombreuses initiatives de paix en Afrique et hors du continent" de la part de Macky Sall, y compris "sa visite à Sotchi, en fédération de Russie, qui avait aussi, comme autre objectif, de participer à la résolution de la crise alimentaire en pleine pandémie de Covid-19".



"Gardant également à l’esprit le succès de la présidence par le Sénégal, d’organes importants de l’Organisation des Nations Unies, dont le Conseil de sécurité, le Conseil des Droits de l’Homme, la Commission de l’Assemblée générale sur les Questions Économiques et Financières, ainsi que la Commission du Développement Social", ont relevé...& Cie, qui se réjouissent, également, de l’élection ou de la nomination de plusieurs cadres de notre pays à des postes élevés au sein de diverses institutions internationales et l’élargissement significatif de la carte diplomatique du Sénégal constituée, à ce jour, de 53 Représentations diplomatiques et de 17 Missions consulaires.