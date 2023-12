Sénégal-France : Rencontre fructueuse entre Amadou Ba et Bruno Le Maire

Dans une séance de travail de grande envergure, le Premier Ministre sénégalais, Amadou Ba, s'est entretenu avec Bruno Le Maire, le Ministre français de l'Économie des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique. La réunion a également a enregistré la participation d'importants membres du gouvernement sénégalais, dont le Ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, ainsi que le Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Doudou Ka.





L'entretien a été l'occasion pour le Premier Ministre Amadou Ba de discuter des termes de la coopération financière entre la France et le Sénégal. Plusieurs projets clés, intégrés au Plan Sénégal Émergent (PSE), ont été mis en œuvre avec succès. Parmi ceux-ci figurent le projet KMS3, le programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN), le PROMOGED, le Projet d’Appui à la Valorisation des Initiatives Entrepreneuriales des Femmes et des Jeunes (PAVIE/FJ), le Programme de Développement Économique local et de Transition Agro- Écologique (DELTA), ainsi que des projets majeurs tels que la dépollution de la Baie de Hann, le renouvellement du collecteur de Hann, le Programme d’urgence d’assainissement urbain et d’aménagement intégré de la voirie primaire, et le projet de construction de 18 ponts et autoponts, pour ne citer que quelques-uns.





Les perspectives à court terme de la coopération franco-sénégalaise ont été explorées lors de cette réunion, mettant particulièrement l'accent sur le projet de résilience des écosystèmes du Ferlo (PREFERLO) et la construction de l’autoroute Dakar – Tivaouane – Saint-Louis. Le suivi du Programme d'appui Budgétaire de l'Agence Française de Développement (AFD) a également été discuté, avec un financement de 150 millions d'euros approuvé en juillet 2023.