Sommet des Brics : le programme de Macky Sall en Afrique du Sud

Le Président Macky Sall prend part au sommet des Brics, qui se tient mercredi et jeudi en Afrique du Sud. D’après le Bureau d’information gouvernementale (BIG), repris par Le Soleil, il participe à cette réunion des pays émergents sur invitation de son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa.



Le journal rapporte que «la voix du chef de l’État sénégalais est attendue sur la place de l’Afrique face aux défis multiformes de la gouvernance mondiale». Dans cette perspective, renseigne le BIG, Macky Sall interviendra lors d'une rencontre consacrée au partenariat entre la Chine et l’Afrique.



En tant que co-président du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac), le président de la République sera à cette tribune aux côtés d’un groupe restreint de chefs d’État du continent, d’une part, et du Président chinois, Xi Jinping, de l’autre.