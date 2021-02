Tension en vue : L'ambassade de France à Dakar met en garde ses ressortissants

L'ambassade de France à Dakar prend très au sérieux les menaces de troubles à Dakar, ce 11 février, suite aux violentes manifestations de lundi dernier dans certaines localités de la capitale.Dans un message texte, l'ambassade et le consulat de France à Dakar mettent en garde les ressortissants français et conseillent "d'éviter les trajets non urgents dans les secteurs de l'Assemblée nationale et du Sacre-coeur, de se tenir à l'écart de tout rassemblement et de rester vigilant".