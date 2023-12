Tunisie : huit Sénégalais bloqués depuis plus d’un mois à…

L’Association internationale pour Médina-Mary (AIMM), reprise par Les Échos, rapporte que huit Sénégalais qui sont bloqués depuis plus d’un mois à Tataouine, en Tunisie, appellent les autorités de leur pays à l’aide. Ils veulent être rapatriés.



L’AIMM précise que les demandeurs d’aide font partie d’un groupe de migrants qui a échoué en Tunisie alors qu’il tentait de rallier l'Europe via la Méditerranée. Les quatre sont originaires de Tamba, deux viennent de Sédhiou tandis que les deux restants sont de Kolda et de Kaolack.



Les Échos souligne que ces Sénégalais avaient entrepris leur expédition en compagnie de Gambiens, Maliens et Guinéens. Le journal renseigne que la Gambie, qui comptait au total 200 ressortissants en Tunisie, a affrété trois avions pour les rapatrier.