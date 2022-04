Une nouvelle Ambassadrice britannique à Dakar

Juliette John est le nom de la prochaine ambassadrice de Grande-Bretagne au Sénégal. La nouvelle représentante de la diplomatie britannique au Sénégal a affiché son enthousiasme à l'idée de s'installer à Dakar prochainement : "Je me réjouis d'arriver à Dakar dans quelques semaines. J'ai hâte d'explorer la région et de renforcer nos liens et notre partenariat. A bientôt et ba ci kanam".



Juliette John va succéder à Victoria Billing.