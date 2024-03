Usine de dessalement d’eau de mer de la Grande Côte : Le Sénégal et la société saoudienne ACWA POWER signent le contrat de financement, de réalisation et d’exploitation

Le Gouvernement du Sénégal et la société saoudienne de référence mondiale, ACWA POWER, ont signé, ce mercredi 27 mars 2024, au Palais de la République, un contrat de financement, de construction et d’exploitation d’une usine de dessalement d’eau de mer sur la Grande Côte, dans le pôle urbain du Lac Rose, à une quarantaine de kilomètres au Nord-Est de Dakar. La cérémonie de la première collaboration de cette taille en mode Partenariat public-privé pour l’eau potable a eu lieu sous la présidence de Son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République, et en présence de Son Excellence Saad bin Abdallah AL-Nafaie, Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite à Dakar. Pour le Sénégal, le contrat a été signé par le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Monsieur Serigne Mbaye Thiam et le Directeur Général de la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES), Monsieur Charles Fall. Pour ACWA POWER, le document porte la signature de Marco Arcelli, Président-Directeur Général. Le document a été approuvé par le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Monsieur Mamadou Moustapha Ba également présent.



Le processus a été lancé en 2022. Un mémorandum d’entente, matérialisant la volonté des deux parties, a été signé en septembre, suivi de l’accord de co-développement la même année. La signature s’inscrit dans le cadre de la coopération multidimensionnelle entre la République du Sénégal et le Royaume d'Arabie Saoudite. Bâti sur un héritage religieux et de solides relations d’amitié, ce partenariat s’étend au financement privé étant entendu que ACWA POWER est soutenu par le Fonds saoudien d’Investissement public qui en est actionnaire.



L’Usine de dessalement de la Grande Côte permettra au secteur de l’eau d’entrer dans une nouvelle échelle en termes de dimensionnement. En effet, elle aura une capacité finale de 400.000 m3/jour mobilisables en deux phases successivement en 2027 (200.000 m3/jour) et 2030 (200.000 m3/jour). Le coût de réalisation de cette infrastructure hydraulique est de 459 milliards FCFA (700 millions d’euros). Il est entièrement supporté par le partenaire privé dont la production sera achetée par le Sénégal.



Cette usine est une réponse pertinente à la diversification des sources d’alimentation en eau et à la croissance des besoins dans l’agglomération dakaroise, de ses nouveaux pôles urbains et des agglomérations de Thiès et de la Petite Côte. Cet espace géographique représente à lui seul 80% des besoins en eau potable de l’ensemble du périmètre urbain pour 35% de la population nationale sur 3,7% du territoire national. En plus de l’apport de l’Usine des Mamelles en cours de construction, celui de l’Usine de la Grande Côte contribuera à réduire les prélèvements des nappes souterraines et, du coup, luttera contre la menace d’intrusion du biseau salé dans la presqu’île dakaroise.



Pour rappel, les besoins en eau dans le Triangle Dakar-Thiès-Petite Côte sont évalués à 763.000 m3/jour en 2025, 1 800 000 m3/jour en 2040 et 3 000 000 m3/jour en 2050.