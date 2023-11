Vatican-Sénégal : le pape François envoie son «Premier ministre» à Macky Sall

Le secrétaire d’État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, sera au Sénégal du 7 au 10 décembre prochain. Il est l’équivalent d’un Premier ministre au Saint-Siège. D’après Le Soleil, qui donne l’information, l’envoyé du pape François «effectuera une visite de travail et d’amitié et présidera la cérémonie de consécration du nouveau sanctuaire national marial de Popenguine, prévue le 9 décembre 2023». Pietro Parolin occupe son poste depuis octobre 2013. «Il est, après le pape, la plus importante figure du Vétican», mentionne Le Soleil.