Victoire de Diomaye Faye à la Présidentielle au Sénégal : La réaction de l’opposant guinéen Dalein Diallo

Comme les dirigeants et hommes politiques de la sous-région ouest-africaine, Cellou Dalein Diallo a réagi à la victoire de Bassirou Diomaye Faye, à la Présidentielle au Sénégal.



Dans une récente publication sur sa page Facebook, le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), a félicité le candidat du Pastef et lui a « souhaité bonne chance et plein succès dans l’exercice » de ses fonctions.



C’est « la vérité des urnes »



Il s’est, par ailleurs, réjoui de la transparence du scrutin. « Les Sénégalais ont exercé sans entrave leur droit de choisir leur Président dans une parfaite transparence et dans le strict respect de la vérité des urnes » a écrit Cellou Dalein Diallo, convaincu que le pays de la Teranga a encore montré une fois de plus, qu’il est très attaché à la démocratie.



Rappelons que l’opposant guinéen est actuellement en exil. Des procédures judiciaires ont été ouvertes contre lui dans son pays.