VISITE DE COURTOISIE : LE CHEF DU BUREAU DES NATIONS UNIES POUR L'AFRIQUE DE L'OUEST SALUE LA STABILITE AU SENEGAL

Leonardo Santos Simao a été reçu Par le Président Macky Sall

En visite de courtoisie au Sénégal, le chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simao a salué la stabilité au Sénégal. Il trouve également qu'il est nécessaire de coordonner les efforts pour lutter contre le terrorisme.





Leonardo Santos Simao, Secrétaire général adjoint des Nations Unies, représentant spécial du Secrétaire général a été reçu hier à son arrivée par le président de la République Macky Sall.





Pour rappel, le Secrétaire général des Nations Unies avait salué la décision du Président Macky Sall de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. Il avait réaffirmé le soutien indéfectible des Nations Unies au Gouvernement et au peuple sénégalais dans leurs efforts de consolidation de leur tradition démocratique dynamique et de promotion de la paix, la stabilité et le développement durable.