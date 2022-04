Vote à l’Onu : Le Sénégal explique son abstention

Le Sénégal s’est abstenu ce jeudi lors du vote d’une résolution destinée à exclure la Russie du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies. Le Sénégal, par la voix du directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, explique cette position par le fait qu’il a toujours privilégié une solution pacifique. Jean Antoine Diouf ajoute que c’est aussi pour se conformer à une position de cohérence.



« Le 4 mars dernier à Genève, il y a eu une résolution qui mettait sur pied une commission d’enquête indépendante. Le Sénégal estime que cela équivaudrait à présager des conclusions de cette commission que de vouloir statuer sur des sanctions. Le plus sage aurait été d’attendre que cette commission puisse aller sur le terrain, mener ses enquêtes, livrer ses conclusions. Et sur cette base, on pourra calibrer les types de sanctions en fonction de la nature et de l’ampleur des violations », souligne-t-il.



Si l’on croit l’ambassadeur Diouf, au-delà de la cohérence, c’est aussi une position de souveraineté exprimée par le Sénégal qui en assume toutes les conséquences. Un changement de la posture du Sénégal n’est pas à exclure, mais il dépendra nécessairement des conclusions de la commission.