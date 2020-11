Joe Biden prend la tête en Pennsylvanie et en Géorgie, le dépouillement continue

ÉTATS-UNIS - Qui sera le 46e président des États-Unis? Depuis mardi soir, les résultats électoraux tombent au compte-gouttes outre-Atlantique, au terme d’une campagne présidentielle inédite opposant le candidat du parti républicain, Donald Trump, à celui du parti démocrate, Joe Biden. Depuis mercredi soir, l’ancien vice-président s’est nettement rapproché de la Maison Blanche après des victoires précieuses dans deux États-clés face à Donald Trump, qui s’est engagé de son côté dans une véritable guérilla judiciaire et crie à la “fraude” sans la moindre preuve. Les Etats-Unis ont les yeux rivés sur cinq Etats clés où le décompte des voix est en cours ce vendredi 6 novembre: l’Arizona (que certains médias ont déjà attribué à Joe Biden), la Géorgie et la Pennsylvanie (où le démocrate a inversé la tendance et devance le républicain dans les décomptes), ainsi que le Nevada et la Caroline du Nord. Joe Biden est très proche du seuil “magique” de 270 -la majorité du collège électoral- qui le propulsera à la Maison Blanche. >>> Suivez ci-dessous en direct ces élections américaines 2020 17h: Nancy Pelosi, la cheffe démocrate au Congrès, qualifie Biden de “président élu” La présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a qualifié Joe Biden de “président élu” des Etats-Unis, même si aucun vainqueur n’a été encore déclaré. “Ce matin, il apparaît évident que l’équipe Biden-Harris va gagner la Maison Blanche”, a déclaré Nancy Pelosi à propos de Joe Biden et de sa colistière Kamala Harris, candidate à la vice-présidence. “Le président élu Biden a un mandat solide pour diriger”, a poursuivi la présidente de la Chambre des représentants, lors d’une conférence de presse.

16h40: Il y aura un recomptage des voix en Géorgie Dans l’Etat-clé de Géorgie où Joe Biden a repris l’avantage dans le décompte face à Donald Trump, l’écart (moins de 0,5%) est si serré qu’il faudra un recomptage des voix. La course “reste trop serrée”, a déclaré le secrétaire d’Etat local, Brad Raffensperger, lors d’une conférence de presse à Atlanta. Le candidat démocrate n’a toutefois pas forcément besoin de remporter la Géorgie pour décrocher la victoire finale, la Pennsylvanie pouvant suffire à garantir son élection.

16h10: Trump se réveille en s’en prenant à “Philadelpiha” Pour son premier tweet de la journée, Donald Trump reprend à son compte une phrase prononcée lors de l’émission Varney & Co. de la chaîne Fox Business: “Philadelpiha (sic) a un passé pourri en matière d’intégrité électorale”. Le président républicain, qui était un temps en tête des décomptes dans l’Etat clé de Pennsylvanie (dont Philadelphie est la plus grande ville), y est désormais devancé par son rival démocrate.

16h: Fox News demande à ses présentateurs de ne pas présenter Biden comme “président-élu” La nuance est de taille. Alors que l’annonce officielle de la victoire de Joe Biden paraît imminente, Fox News recommande à ses présentateurs, lorsqu’ils parleront du démocrate, de ne pas le présenter comme le “président-élu” (President-elect), conformément à la tradition. C’est ce que rapporte CNN, qui s’est procuré deux mémos allant dans ce sens. La chaîne conservatrice souhaiterait que ses journalistes indiquent simplement que Joe Biden a “suffisamment de voix pour gagner l’élection”, et rappellent que l’équipe de campagne de Donald Trump a lancé des recours en justice contestant les résultats. 15h45: L’équipe de campagne de Trump martèle que “l’élection n’est pas finie” L’équipe de campagne de Donald Trump affirme que l’élection présidentielle américaine n’était “pas finie”, au moment où son adversaire Joe Biden est à un pas de la Maison Blanche après être passé devant le président républicain dans l’Etat-clé de Pennsylvanie. “Cette élection n’est pas finie. Les projections erronées proclamant la victoire de Joe Biden sont basées sur des résultats loin d’être définitifs dans quatre Etats”, a déclaré dans un communiqué en fin de matinée (heure de Washington) Matt Morgan, un responsable de l’équipe de Donald Trump. Aucun grand média américain n’a encore attribué la victoire au démocrate.

14h55: Biden passe devant Trump en Pennsylvanie Le décompte est toujours en cours mais, après la Géorgie, Joe Biden passe devant Donald Trump dans un autre Etat-clé (20 grands électeurs) qui pourrait bien s’avérer décisif pour la victoire finale.

Selon le New York Times, Biden a une avance d’environ 5600 voix sur le président républicain, après avoir peu à peu rattrapé son retard grâce au dépouillement des bulletins par correspondance, une façon de voter davantage prisée par les démocrates. L’avance de Biden est également confirmée par CNN. 14h: 1700 bulletins découverts par les services postaux en Pennsylvanie En Pennsylvanie, où Donald Trump ne menait plus vendredi matin que de quelque 18.000 vois, la bataille n’est pas qu’électorale, elle est aussi légale. A la demande du camp Trump, un juge y a ordonné aux autorités locales de laisser entrer des observateurs républicains dans le centre de convention de Philadelphie où le dépouillement a lieu. Toujours dans cet Etat, alors qu’il ne reste quelques dizaines de milliers de suffrages à dépouiller, on apprend par Reuters ce vendredi que quelque 1700 bulletins ont été découverts par les services postaux de cet Etat. La date limite pour que ces votes par correspondance soient pris en compte étant ce vendredi soir, ils devraient pouvoir être comptés à temps. 12h: Biden pourrait faire son discours de victoire ce vendredi, selon le Washington Post D’après les informations du prestigieux quotidien, des agents du Secret Service, chargé de protéger les personnalités de haut rang aux Etats-Unis, auraient été dépêchés en renfort à Wilmington, dans le Delaware, où Joe Biden pourrait revendiquer sa victoire ce vendredi. Son équipe aurait en tout cas indiqué au Secret Service qu’il s’apprêterait à faire un discours important. 10h30: Biden prend la tête en Géorgie pour la première fois Il en prenait le chemin, le candidat démocrate devance désormais le président sortant de 917 voix dans cet Etat du Sud-Est qui pèse 16 grands électeurs et pourrait bien faire pencher la balance.

9h15: Joe Biden plus très loin de passer devant en Géorgie La marge de Donald Trump se réduit également en Géorgie, où le président sortant ne dispose plus que de 665 voix d’avance sur son rival démocrate, contre 1.902 5 heures auparavant. Plus de 99% des bulletins de vote ont désormais été dépouillés dans cet État-clé (16 grands électeurs).

8h40: Donald Trump s’en prend à Twitter Il est 2h40 sur la côte est des États-Unis, mais Donald Trump semble toujours debout. Le président sortant a lancé une série de trois messages sur son compte Twitter pour revendiquer “une victoire facile” à la présidentielle mais également pour s’en prendre à Twitter qui modère la grande majorité de ses tweets depuis le 3 novembre.

Le candidat républicain a estimé que le réseau social était devenu “hors de contrôle” et attaqué une nouvelle fois “la Section 230? (Communications Decency Act) votée en 1996 par le Congrès américain. Elle empêche les poursuites judiciaires liées aux contenus publiés par des tiers sur les réseaux sociaux. Cette loi est considérée comme la pierre angulaire de la liberté d’expression en ligne.

Mais fin mai, Donald Trump avait promis “d’abroger” ce texte puis signé un décret pour réviser un passage de la lecture de la loi et chercher à imposer “la neutralité des réseaux sociaux”. Selon lui et plusieurs sénateurs républicains, l’interprétation de cette loi par les tribunaux américains permet aux plateformes de modérer les contenus “avec trop peu de transparence et sans avoir à rendre de comptes”. 8h30: L’écart de plus en plus mince en Pennsylvanie L’avance de Donald Trump continue de se réduire en Pennsylvanie. Lors du dernier décompte, le président sortant ne comptait plus que 18.229 voix d’avance sur son rival démocrate Joe Biden, contre 22.398 quelques heures auparavant. Il reste désormais moins de 5% des bulletins de vote à dépouiller dans cet État-clé du scrutin (20 grands électeurs).

8h: La police déjoue un projet d’attaque contre un site de comptage à Philadelphie Deux hommes ont été arrêtés par la police peu après 22h. Ils sont suspectés d’avoir préparé une “attaque” contre un centre de dépouillement des bulletins de vote, a rapporté vendredi le journal Philadelphia Inquirer. Les enquêteurs sont passés à l’action jeudi soir, après avoir reçu une information sur le déplacement suspect d’un véhicule de marque Hummer, occupé par plusieurs personnes armées de fusils d’assaut AR-15. Ce véhicule, immatriculé dans l’État de Virginie, s’est rendu jusqu’à Philadelphie, la plus grande ville de l’État électoralement clé de Pennsylvanie, précisément jusqu’au Centre des conventions où sont actuellement comptés les bulletins de vote de la présidentielle. Le véhicule était porteur d’autocollants affichant des messages associés à QAnon, un mouvement complotiste d’extrême droite. Le président Donald Trump, dans l’obligation de remporter la Pennsylvanie s’il veut conserver la Maison Blanche, a appelé mercredi et jeudi à l’arrêt du décompte des bulletins dans cet État. 7h30: #StopTheSteal, offensive virale du camp Trump pour décrédibiliser l’élection Une page Facebook avec quelque 350.000 membres et un mot-dièse devenu viral en 48 heures: sous le mot d’ordre #StopTheSteal (“Stop au vol”), le camp pro-Trump a propagé rapidement la théorie selon laquelle les démocrates voudraient “voler l’élection” présidentielle via des fraudes électorales massives. La fausse rumeur s’est répandue comme une traînée de poudre depuis le 3 novembre, quand le président a relancé l’idée d’une tentative démocrate de “voler l’élection” sur son compte Twitter aux 88 millions d’abonnés. La thèse a immédiatement été reprise par de puissants “influenceurs” de son camp, tels son fils Donald Trump Jr., très actif sur les réseaux (6 millions d’abonnés sur Twitter), Elizabeth Harrington, porte-parole du parti républicain, ou des porte-voix moins connus comme Chris Barron. Le mot d’ordre - déjà utilisé par les républicains lors des législatives de 2018 - déclenche rapidement des appels à des actions concrètes. Ces appels à passer à l’acte - accompagnés parfois d’allusions violentes, notamment via le mot-dièse #civilwar (guerre civile) - ont poussé les partisans de Joe Biden et la société civile à tirer la sonnette d’alarme et à appeler Facebook à fermer cette page. Ce qui a été fait, jeudi à la mi-journée heure américaine. 6h55: “Exit” pour Trump? Le nouveau président des États-Unis n’est toujours pas connu et le monde a les yeux rivés sur les derniers Etats qui dépouillent encore les bulletins. Dans la nuit, Donald Trump a pris une nouvelle fois la parole pour s’attribuer la victoire et dénoncer le “vol” de l’élection. Des déclarations qui ont poussé plusieurs chaînes d’informations américaines à couper l’intervention de Donald Trump. Au cours de cette allocution, un photographe de l’agence AP a saisi le candidat républicain sous un angle bien particulier, lui valant de nombreux partages sur Twitter.

6h08: Rien n’est joué en Arizona Joe Biden y enregistre 50,3% des suffrages, contre 48,3% à Donald Trump, soit un écart de 58.000 voix, selon un décompte partiel de 86% des bulletins dans cet Etat où 11 grands électeurs sont en jeu. La chaîne Fox News et l’agence de presse américaine Associated Press (AP) ont jugé dans la nuit de mardi à mercredi que le démocrate avait remporté cet État de l’Ouest, estimant impossible que le président rattrape son retard. D’autres médias, comme le New York Times ou CNN, préfèrent attendre pour attribuer la victoire dans cet État qui vote traditionnellement républicain. Une prudence qui pourrait s’avérer justifiée. Selon l’AFP, Donald Trump bénéficie directement, dans l’Arizona, de la prolongation du dépouillement. Il était en train de rattraper Joe Biden, risquant de faire perdre au démocrate les 11 grands électeurs qu’AP et Fox News avaient attribués à Joe Biden. 4h: Le point sur les dépouillements dans les 5 derniers États Les dépouillements en Arizona, Géorgie, Pennsylvanie, Caroline du Nord et dans le Nevada se poursuivent petit à petit cette nuit.

» Découvrez les derniers chiffres de ces dépouillements dans notre article en cliquant ici 2h03: Des télévisions américaines coupent l’allocution de Trump Il prenait la parole pour la première fois depuis la nuit de l’élection présidentielle mais plusieurs télévisions américaines ont décidé d’interrompre la diffusion de l’allocution de Donald Trump ce jeudi, estimant qu’il faisait de la désinformation. Alors que le dépouillement des voix se poursuit, Donald Trump venait de dire, depuis la Maison Blanche, qu’il allait gagner “facilement” si “les votes légaux” étaient comptés, mais que si l’on incluait “les votes illégaux”, les démocrates pouvaient “essayer de nous voler l’élection”. Très vite, la chaîne MSNBC a cessé sa diffusion en direct. “Bon, nous voilà encore dans la position inhabituelle de (devoir) non seulement interrompre le président des États-Unis, mais aussi de corriger le président des États-Unis”, a lâché le présentateur, Brian Williams.

Les chaînes NBC News et ABC News ont elles aussi interrompu la diffusion de cette conférence de presse qui n’en fut finalement pas une, puisque le président a quitté le pupitre sans prendre de questions.

CNN a elle décidé de ne pas couper le micro à Donald Trump, mais son présentateur vedette Jake Tapper a enchaîné avec une condamnation sans appel du chef de l’État. “Quelle triste nuit pour les États-Unis d’Amérique de voir leur président (...) faussement accuser les gens d’essayer de voler l’élection”, a-t-il déclaré, en fustigeant un “tissu de mensonges”.

00h51: Trump maintient qu’il a gagné sauf si on lui “vole” l’élection Donald Trump a répété qu’il allait gagner l’élection, que les démocrates essaient de lui “voler” selon lui, sans apporter d’élément concret. “Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de nous voler l’élection”, a dit le président américain lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, après s’être déjà déclaré vainqueur dans la nuit de mardi à mercredi.

CI-DESSOUS LE LIVE DU JEUDI 5 NOVEMBRE 23h51: Trump va s’exprimer à 00h30 Donald Trump va s’exprimer depuis la Maison Blanche à 00h30 (heure française), a annoncé l’exécutif américain. Le président n’a pas pris la parole depuis la soirée électorale, dans la nuit de mardi à mercredi.

22h25: Biden dit n’avoir “aucun doute” sur sa victoire à la présidentielle Joe Biden a affirmé n’avoir “aucun doute” sur sa victoire contre Donald Trump une fois que tous les résultats seront connus. “Nous n’avons aucun doute sur le fait que lorsque le dépouillement sera terminé, la sénatrice” Kamala Harris, sa colistière, “et moi serons déclarés vainqueurs”, a affirmé l’ancien vice-président lors d’une très brève allocution dans son fief de Wilmington, dans le Delaware, sans accepter de questions des journalistes.

21h30: Les résultats de la Pennsylvanie connus plus tôt que prévu? Et si on connaissait le résultat de la Pennsylvanie (et ses 20 grands électeurs) plus tôt que prévu? Alors que les attentes se tournaient plutôt vers la Géorgie et le Nevada ce jeudi, la responsable locale des élections en Pennsylvanie a fait savoir que les résultats pourraient être connus dans la soirée et non vendredi comme cela avait annoncé dans un premier temps. “Je disais qu’on pourrait avoir compté une très grande majorité des bulletins d’ici demain, mais on dirait qu’on l’aura comptée aujourd’hui”, a-t-elle déclaré en début d’après-midi. Joe Biden, qui comptait jeudi 253 ou 264 grands électeurs sur les 270 nécessaires à la victoire, selon que l’on inclut ou non l’Arizona, serait assuré d’être déclaré vainqueur si son État natal votait pour lui. Si le républicain Donald Trump l’emportait, il resterait dans la course mais ne pourrait pas encore proclamer victoire.

21h20: Facebook ferme un groupe pro-Trump appelant à empêcher de “voler le vote” Facebook a fermé un groupe de partisans de Donald Trump qui appelait à “interrompre le dépouillement” et à empêcher les démocrates de “voler le vote”, alors que le dépouillement se poursuit dans une poignée d’États. Le groupe “Stop the steal” (“Stop au vol”) avait atteint près de 350.000 membres jeudi après-midi avant que le géant des réseaux sociaux n’intervienne. “Etant donné les mesures exceptionnelles que nous prenons pendant cette période de tensions, nous avons retiré le groupe ‘Stop the steal’, qui organisait des événements dans le monde réel”, a indiqué un porte-parole du groupe californien à l’AFP. “Ce groupe était constitué autour de la délégitimation du processus électoral et nous avons vu de préoccupants appels à la violence de la part de certains membres du groupe”, a ajouté le porte-parole. Les réseaux sociaux sont envahis de fausses rumeurs et de contenus manipulés ou mensongers, notamment de la part de républicains déçus de voir l’avance de Donald Trump s’amenuiser au fur et à mesure que des caisses de bulletins de vote envoyés par la poste, majoritairement favorables à Joe Biden, sont décomptés. 18h20: Trump appelle à “stopper la fraude” “Tous les États récemment revendiqués par Biden seront contestés en justice par nous pour fraude électorale”, a tweeté Donald Trump en fin d’après-midi (heure française), avant d’appeler un peu plus tard à “stopper la fraude”. Dans un communiqué, il a aussi dénoncé des votes “illégaux et tardifs”, estimant que les démocrates voulaient “voler” l’élection.

Les démocrates estiment les plaintes en justice de Donald Trump sans fondement, mais selon les décisions de multiples juges au niveau des Etats et des comtés, ces recours pourraient retarder de plusieurs jours ou plusieurs semaines l’officialisation des résultats. L’équipe Trump assure elle que rien n’était perdu. “D’ici sans doute demain soir, vendredi, il sera évident pour les Américains que le président Trump et le vice-président Pence vont rester quatre ans de plus à la Maison Blanche”, a dit le conseiller Jason Miller à la presse. 18h: La Géorgie et le Nevada pourraient achever leur comptage ce jeudi, pour l’Arizona et la Pennsylvanie ce sera plus tard Deux jours après “Election Day”, les Etats-Unis pourraient connaître dès ce jeudi le nom du président qui prêtera serment le 20 janvier, avec des résultats attendus dans des Etats-clés dont a besoin Joe Biden pour battre Donald Trump. La Géorgie, où Biden a rattrapé une large partie de son retard, et le Nevada où il est en tête, pourraient achever le comptage des bulletins ce jeudi, tandis que dans l’Arizona (où Biden est déjà donné gagnant par certains médias) et la Pennsylvanie (où Trump est en tête même si Biden pourrait refaire son retard), cela pourrait durer jusqu’à vendredi ou au-delà. 15h10: “ARRÊTEZ LE DÉCOMPTE”, demande Donald Trump à son réveil sur Twitter Le président américain, distancé par son rival démocrate, a réitéré sa demande de suspendre le décompte des voix vers 9h, heure de Washington, sur son compte Twitter. Il ne s’était plus exprimé depuis mercredi soir.

Donald Trump en a ensuite remis une couche en écrivant que “tout vote arrivé après le jour de l’élection ne sera pas compté”. Encouragés par la crise sanitaire, de nombreux Américains ont opté pour le vote par correspondance, ce qui explique qu’un nombre important de bulletins envoyés par courrier sont encore traités par les autorités deux jours après le vote. Ils viennent majoritairement d’électeurs démocrates et ont donc fait fondre l’avance initiale du président, dont les électeurs ont privilégié le vote en personne. Une nouvelle fois, Twitter a décidé de signaler ce message de Donald Trump, estimant qu’“une partie ou la totalité du contenu partagé dans ce tweet est contestée et susceptible d’être trompeuse”. 13h: Le recomptage des voix demandé par Trump peut-il vraiment changer le résultat? Les équipes de Donald Trump ont fait le choix d’attaquer notamment sur le manque d’observateurs républicains dans les bureaux de vote lors des décomptes ou sur les bulletins arrivées par mail après l’heure limite. Mais la marche reste très haute à franchir en cas de recomptage pour le candidat républicain, comme le montre l’histoire électorale américaine de ces vingt derniers années.

10h: Berlin et Paris veulent une nouvelle relation avec Washington Les États-Unis et l’Union européenne vont devoir bâtir une “nouvelle relation transatlantique” à l’issue de l’élection présidentielle américaine, quel qu’en soit le résultat, a estimé jeudi le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian. “Il nous faudra reconstruire désormais une nouvelle relation transatlantique, qui soit un nouveau partenariat”, a-t-il estimé, relevant que l’Europe avait affirmé sa “souveraineté depuis quatre ans” tout en refusant de prendre position entre Joe Biden et Donald Trump. “Le choix d’un président revient aux Américains. Il faudra ensuite que nous travaillions avec la personnalité élue et avec le nouveau gouvernement américain, quoi qu’il arrive”. Même son de cloche en Allemagne: le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas a appelé mardi à un “new deal” avec les Etats-Unis après l’élection, alors que le mandat de Donald Trump a été marqué par une dégradation des relations germano-américaines. “Nous avons besoin d’un partenariat transatlantique qui fonctionne, nous voulons un new deal dans ce partenariat et nous sommes prêts à investir dans notre relation”, a-t-il lancé lors d’un point-presse avec son homologue kosovare, le jour de l’élection présidentielle aux Etats-Unis. 7h: le point sur les grands électeurs Entre le Michigan et le Wisconsin, Joe Biden affiche désormais 264 grands électeurs au compteur contre 214 pour Donald Trump. Si sa victoire en Arizona est donc bien confirmée, il ne manque donc que 6 grands électeurs au candidat démocrate pour atteindre le seuil des 270 synonyme de victoire. Le Nevada pourrait lui offrir ces voix. De son côté, Trump doit l’emporter dans les derniers Etats s’il veut rester à la Maison-Blanche.

1h30: manifestations calmes à New York, tension à Detroit Des milliers de partisans de Joe Biden ont défilé mercredi soir à New York, pour demander que “tous les bulletins de vote soient comptés”, alors que des supporters de Donald Trump manifestaient à Detroit, dans le Michigan, pour exiger au contraire l’arrêt du dépouillement dans cet État-clé.