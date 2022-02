3ème Meet-Up de SeptAfrique : La responsabilité Sociétale des Entreprises à l’honneur

Le Groupe SeptAfrique organise la troisième édition de son MeetUp annuel les 04 et 05 mars 2022, à l’hôtel King Fahd Palace de Dakar. Cette année, l’événement institutionnel numéro 1 au Sénégal est placé sous le thème : « Comprendre l’importance de la Responsabilité sociétale des entreprises ».





Le choix de ce thème par SeptAfrique dirigé par Mouhamed Fall Al Amine, s’explique par la nécessité de mettre en œuvre plusieurs actions pour repenser les enjeux et perspectives de la Responsabilité sociétale des Entreprises dans nos pays, face à l’impact de la Covid-19 et le changement de paradigme dans les modèles économiques dû à la crise.





A cet effet, le MeetUp 3 va réunir à Dakar, les acteurs du public comme du privé, des décideurs, des partis politiques, des membres de la société civile, et les entrepreneurs du Sénégal et de l’Afrique, autour de 9 panels sur deux dates, avec neuf (9) thématiques connexes, à savoir :





Pétrole, énergies, hydrocarbures et mines; Constructions - Bâtiments – immobiliers; Informatiques – Fintech – Numériques; Agriculture – Agro-industries – Agrobusiness; Femmes et développement; CIS; CAP Sénégal; Les enjeux de la mobilité au Sénégal; Investissements – Financements – Banques – Assurances.





Après celle d’avril 2021, la 3e édition du MeetUp de SeptAfrique va accueillir plus de 1000 chefs d'entreprise et 500 décideurs africains. Tous les secteurs d’activité seront représentés à cet événement qui a comme parrain, le Président Directeur Général du Groupe SEDIMA, Monsieur Babacar NGOM.