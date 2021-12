Bargny Sendou : Le port minéralier livré en septembre 2022

Le port minéralier de Bargny livré en Septembre 2020

Premier du genre en Afrique subsaharienne, le port minéralier et vraquier de Bargny Sendou, qui s’étend sur 48 ha, sera intégralement livré le 30 septembre 2022.





D’un coût de 335 milliards 240 millions de francs Cfa, les travaux de construction du port ont permis la création de 2 000 emplois directs, composés majoritairement de jeunes qui travaillent quotidiennement dans les différents chantiers, depuis le démarrage des travaux, en janvier 2018.