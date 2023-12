BCEAO : Le Directeur National dévoile les dessous de la balance des paiements au Sénégal

Dans le cadre de la journée annuelle de diffusion de la balance des paiements et de la position extérieure globale du Sénégal, Ahmadou Al Aminou Lo, Directeur National de la BCEAO a décortiqué l’année économique du Du pays de la Teranga.





“Dans les huit États membres de l'Union, la BCEAO s'occupe de l'élaboration et de la diffusion des comptes extérieurs, conformément au Traité de l'UMOA et à ses Statuts”, a-t-il rappelé en mettant en avant le rôle central de la BCEAO dans ce processus.





Il a précisé que la balance des paiements offre des informations importantes sur l'orientation géographique des échanges du Sénégal avec le reste du monde et sur les ressources mobilisées pour couvrir les besoins de financement de l'économie.





Le directeur national n'a pas hésité à aborder la conjoncture internationale complexe de 2022, caractérisée par des fluctuations des prix mondiaux et des chocs géopolitiques impactant sévèrement toutes les économies. Au niveau national, ces chocs ont provoqué une hausse notable de la facture des importations de produits pétroliers et alimentaires, ainsi qu'une pression conséquente sur la balance des services due aux projets pétroliers et gaziers.





Cependant, selon Al Aminou Lo, “Ces impacts ont été partiellement atténués par la bonne tenue, en 2022, des exportations de produits extractifs et halieutiques.”.





Le Directeur a indiqué que malgré ces défis, le Sénégal a su tirer profit du dynamisme des transferts des migrants et de la confiance des bailleurs de fonds, couvrant ainsi une part substantielle de son besoin de financement.





“la forte progression des investissements directs étrangers (IDE) au cours des quatre dernières années, reflet de l’attractivité de notre économie”, a-t-il déclaré. Il a insisté sur le doublement de la part des IDE, passée de 4,2% du PIB en 2019 à 8,4% en 2022, en raison du développement des projets pétroliers et gaziers.





Il a ajouté avec que “cette intensification des flux entrants d'IDE crée un cercle vertueux avec des retombées positives sur plusieurs secteurs économiques. Des effets bénéfiques sont également attendus sur l'évolution du compte des transactions courantes, en relation avec la future hausse des exportations de pétrole et de gaz”.