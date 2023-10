Birahim Seck, Forum civil : "Le FMI est-il en train de fermer les yeux sur les engagements de l’État ?"

"Le FMI est-il en train de fermer les yeux sur les engagements de l’État ? Le FMI est-il complice de la propension à la mal gouvernance au Sénégal dans un contexte où la jeunesse, une ressource stratégique, disparait de plus en plus en mer ou dans le désert sur les routes de l’émigration irrégulière ?".





Autant de questions que pose le Forum civil, qui constate que le Sénégal tarde à concrétiser "les réformes sérieuses et structurelles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, de promotion de la transparence dans la gestion des affaires publiques, de prévention et de lutte contre la corruption".





Pour rappel, le Fonds monétaire international (FMI) avait publié, le 27 juin 2023, un communiqué dans lequel il est mentionné que « le Conseil d'administration du FMI a approuvé une Facilité élargie de crédit (FEC) et un Mécanisme élargi de crédit (MEC) d'un montant de 1,51 milliard de dollars et une Facilité pour la résilience et la durabilité (FRD) d'un montant de 324 millions de dollars avec le Sénégal ».





"Cette facilité vient d’être consentie à l’État du Sénégal par le FMI, qui avait aussi informé que « les autorités sénégalaises se sont également engagées à renforcer les cadres de gouvernance, de transparence et de lutte contre la corruption » en plus de faire le constat selon lequel « des actions urgentes sont également nécessaires pour remédier aux lacunes du cadre de LBC/FT afin d'éviter d'éventuelles répercussions macroéconomiques et de réputation négative et de sortir de la liste grise du GAFI ».





Le Forum civil, face à ce qui pourrait être considéré comme de la complicité de la part du FMI, rappelle que l’accès à l’information, pilier essentiel dans la prévention contre la corruption, est un énorme problème au Sénégal. Les autorités sénégalaises refusent la transparence dans la conduite de la réforme relative à la loi sur l’accès à l’information. Cette situation risque de conduire à la sortie du Sénégal de l’initiative PGO, lit-on dans le communiqué du Forum civil signé par son coordonnateur Birahim Seck.





Il dit constater avec amertume la persistance de la mal gouvernance et de l’absence de redevabilité chronique entretenue par les organes de contrôle et/ ou de régulation.





"Les avant-projets de textes sur la déclaration de patrimoine et les projets de textes relatifs à la réforme de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) qui ont été déposés depuis fort longtemps sur la table du gouvernement n’ont pas connu meilleur sort, l’État refusant de les adopter. En plus de la neutralisation des corps de contrôle, l’État du Sénégal refuse de promouvoir la transparence et la lutte contre la corruption", explique M. Seck.





Pis encore, il assure qu'en matière de redevabilité, "le Sénégal est un mauvais élève. En atteste l’absence de publication de rapports par la Cour des comptes (CC), de l’Inspection générale d’État (IGE), de l’Autorité en charge de la régulation de la commande publique (ARCOP), de la Direction centrale des marchés publics (DCMP), qui ne publie plus les statistiques sur les marchés publics sur la plateforme www. marchéspublics.sn"