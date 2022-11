Budget 2023 : Plus de 122 milliards F CFA pour lutter contre la vie chère et promouvoir les produits locaux

Budget, ministère du Commerce avec Abdou Karim Fofana

C’est sans doute l’un des départements ministériels les plus entendus par les parlementaires sénégalais. Le ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises, Abdou Karim Fofana, défend, ce mardi 22 novembre 2022, son projet de budget en plénière, à l’Assemblée nationale. Par ces temps de lutte contre la vie chère, le gouvernement n’a pas lésiné sur les moyens pour accompagner le maître d’œuvre de cette nouvelle politique d’atténuation des conditions de vie des Sénégalais.





En effet, un crédit budgétaire de 122 235 696 379 F CFA a été affecté au ministère du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises. Un projet de budget réparti en cinq programmes. Le Développement du marché intérieur et de la consommation se taille la plus grande part, avec 108 165 289 921 F CFA en crédits de paiement et 118 665 289 921 F CFA en autorisation d’engagement.





Le Programme intégration du Sénégal dans le commerce international est crédité d’un budget de 3 095 204 089 F CFA en 2023. Quant à la Promotion de l’entrepreneuriat privé et des PME-PMI, un crédit de 8 282 246 438 F CFA est alloué.