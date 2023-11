Budget du ministère du Tourisme : Plus de 9 milliards F CFA pour 2024

Le budget 2024 du ministère du Tourisme et des Loisirs est en cours d’examen à l’Assemblée nationale. Il est arrêté à 9 405 475 189 F CFA en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) contre 8 692 891 127 F CFA en 2023.



Le budget a ainsi connu une hausse de 712 584 062 F CFA en valeur absolue et 8,20 % en valeur relative. En commission, le ministre Mame Mbaye Niang a fait savoir que ce budget est une continuité des efforts de relance du secteur qui traverse des difficultés depuis la crise Ebola et, plus récemment, la pandémie de la Covid-19.



Selon lui, le gouvernement a consenti des efforts importants pour soutenir le secteur, à travers le Programme de résilience économique (PRES) et celui de Relance de l'économie nationale (PREN).



Revenant sur les réalisations de son secteur pour ce qui est du budget de l’année en cours, le ministre a annoncé un taux d'exécution du budget 2023 de son département qui est estimé à 75 % en fin octobre 2023. Sur les réalisations des programmes, il a, d'abord, mis l'accent sur les principales actions et activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de développement de l'offre d'affaires et de City Trip à Dakar, du Projet de relance du tourisme en Casamance, du Projet de développement de l'écotourisme à Fatick, Tambacounda et Kédougou, ainsi que du Projet de redynamisation du tourisme culturel à Gorée et à Saint-Louis.



Il ajoute que son ministère a « accordé des agréments et autorisations d'ouverture à l'exploitation touristique à 181 établissements d'hébergement touristique, 40 nouvelles licences d'agences de voyages délivrées, entre autres. Cependant, a-t-il précisé, deux agences ont été fermées. Parallèlement, le Commissariat spécial du tourisme a contrôlé 473 réceptifs hôteliers, dont 351 à Dakar et 122 à Mbour.



En outre, un total de 243 demandes de financement et 48 projets ont été approuvés, dont 39 réceptifs d'hébergement et neuf agences de voyages pour un montant de 8 243 662 936 F CFA. Il faut noter que les conventions ont été signées avec « le FONGIP, le Fonds de solidarité africaine (FSA) et la DER/FJ, afin de renforcer la mobilisation de ressources pour mieux accompagner les investissements privés ». Les réalisations dans le pilotage, la gestion et la coordination administrative enregistrées ont porté sur la validation du rapport de la revue annuelle conjointe de l'année 2022, la passation des marchés publics exécutés à hauteur de 90,75 % et la finalisation du processus de concertation du projet de loi portant Code du tourisme, des décrets et arrêtés, ainsi que des protocoles d'accord.