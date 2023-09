Budget : le Sénégal enregistre un déficit de 614,5 milliards F CFA

Le Sénégal a bouclé le premier semestre 2023 avec un déficit budgétaire de 614,5 milliards de francs CFA. Ce solde négatif est le résultat du rapport entre les dépenses publiques effectuées durant la période considérée, 2449,2 milliards de francs CFA, et les recettes budgétaires mobilisées au cours dudit laps de temps, 1834,8 milliards de francs CFA.



D’après la synthèse de la note de conjoncture du premier semestre de la Direction de la prévision des études économiques (DPEE) publiée ce vendredi par L’Observateur, ce déficit s’explique par la hausse combinée des charges de fonctionnement, des intérêts sur la dette et des salaires.



La bonne nouvelle est que le déficit budgétaire est moins important par rapport à son niveau (771,4 milliards F CFA) à la même période l’année dernière et l’on a constaté durant le premier semestre 2023 «un accroissement satisfaisant des recettes budgétaires».



Celui-ci est dû, selon la DPEE, à «l’évolution favorable du recouvrement des recettes fiscales et non fiscales», consécutive à «la bonne tenue des impôts directs, des impôts indirects, des droits de douane et, dans une moindre mesure, des droits d’enregistrement».