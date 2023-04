Cartographie des risques sur le marché financier régional : Les acteurs en conclave

Après le lancement des travaux en juin 2022, le Rapport sur la cartographie des risques sur le marché financier a été présenté ce jeudi 6 avril 2023 aux acteurs de l'Union monétaire ouest-africaine (UMOA). Il s’agit d’un des chantiers de réforme du marché de l’UMOA visant à réduire les risques systémiques. En conclave ce matin, une évaluation de ce rapport va être faite en présence du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers de l’Union monétaire ouest-africaine (AMF-UMOA).











Le cabinet Mazars a été chargé de la consultation est de la réalisation d’une étude en vue d’identifier, à partir d’une analyse des tendances économiques et financières de court et de moyen terme, les risques pesant sur le marché financier régional et ses principaux acteurs. À travers différentes rencontres entre Dakar, Abidjan et Niger pour l’élaboration dudit document.













Selon son manager Taibou Mbaye, «pour qu’une cartographie soit dynamique, il faut un ensemble de mécanismes, une organisation et des process pour faire suivre de manière cohérente». C’est pourquoi une démarche holistique a été adoptée par le cabinet afin de faire intervenir le maximum d’acteurs, mais aussi de les sensibiliser à la culture du risque pour une meilleure prise en charge.









Pour le secrétaire général de l'AMF-UMOA, Ripert Eudes Bossoukpe, «l’enjeu de la mise en place d’une cartographie des risques est, d’une part, de distinguer la problématique liée au développement du marché et aux risques supportés par les investisseurs et, d’autre part, de réaliser l’un des objectifs importants de la régulation des marchés financiers, à savoir la réduction des risques systémiques».









Le cabinet a donc fait une évaluation des risques inhérents et des indicateurs, des dispositifs de maîtrise des risques existants, mais aussi une évaluation et une hiérarchisation des risques bruts et nets. Une analyse de l’impact de la crise que traverse le monde, notamment avec la guerre en Ukraine, mais aussi la crise climatique sur le marché financier a aussi été faite.













Le secrétaire général de l'AMF-UMOA s’attend donc à ce que «les vulnérabilités et menaces identifiées intègrent les nouveaux risques induits par l’environnement régional et international actuel marqué par les tensions dans plusieurs zones».









Les conclusions du rapport permettront de rendre plus robuste, donc plus attractif le marché financier au sein de l’union.