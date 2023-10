Ce que le FMI fait au Sénégal, selon le docteur Khadim Bamba Diagne

Chaque fois que vous voyez le FMI, c’est parce que notre économie a besoin d’aide. Parce que le FMI est également un médecin. Il te consulte et il te donne une ordonnance. Et si tu es d’accord sur l'ordonnance, le FMI te dit que je peux t’aider financièrement. Donc, le Sénégal est mal en point sur le plan économique et il a demandé l’aide du FMI. Du moins selon le docteur Khadim Bamba Diagne devant le jury du dimanche. A l’en croire, l’entité est venue avec des mécanismes pour permettre au Sénégal d’assurer un financement d’ici au moins un an ou deux ans avec 1,5 milliard de dollars presque 1200 milliards.









Il explique le pays va recevoir 169 milliards à la fin de l’année. « Le FMI a dit oui à condition que les subventions qui étaient de 700 milliards en 2022 et qui sont de 500 milliards aujourd’hui doivent l’année prochaine être à 250 milliards. C’est-à-dire il faut arrêter les subventions, il faut de la bonne gouvernance, entre autres, critères que le FMI a mis en place que le Sénégal va accepter. Donc, c’est aux consommateurs de supporter cette subvention et les prix vont encore devenir plus chers. Le malheur c’est qu’on n’a pas évalué les phases du PSE alors que les 25.000 milliards qu’on a dépensés sur les deux premières phases n’ont pas perturbé la structure économique. Il faut que nos hommes politiques comprennent que manager une économie c’est de régler la qualité de vie des citoyens », dit-il.