COLLECTE, ANALYSE ET GESTION DES DONNEES SUR LE GENRE : LE CENTRE GENRE DE LA CEDEAO MET EN PLACE UN OBSERVATOIRE

Le Centre genre de la CEDEAO (CCDG) a lancé un outil d'observatoire du genre de la CEDEAO dénommé ECOGO.





"ECOGO est une plateforme régionale informatisée de suivi, d'évaluation, de reporting et de base de données sur le genre et le développement pour l’espace CEDEAO", explique Sandra Oulate Fattoh, Directrice du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre (CCDG).





ECOGO, permettra de suivre et d’évaluer l’ensemble des efforts de la Commission de la CEDEAO et de ses Etats membres dans la promotion des programmes de genre.





Pour son opérationnalisation, le Centre Genre de la CEDEAO a organisé au profit des 15 Etats membres un atelier régional de formation au profit des points focaux et des autres parties prenantes.





En effet, le CCDG est confronté à l'absence de données fiables, cohérentes, réelles sur l'impact de ses activités. Ce qui relève un défi dans la mise en œuvre de ses programmes et activités dans les pays de l'établissement des rapports d’exécution techniques et financiers.





Surtout que, explique Sandra Oulate Fattoh, les quelques Etats membres qui s'y conforment le font de manière "irrégulière" et "soumettent souvent des rapports qui ne contiennent pas l'ensemble des informations complémentaires requises".





Selon la Commissaire du Développement humain et Affaires sociales, Pr Fatou Sow Sarr, la CEDEAO est convaincue que dans les années à venir, "les questions de genre en Afrique de l’Ouest se poseront avec plus d’acuité en raison du rôle déterminant des femmes et des jeunes dans le développement, de leur part importante dans la population de la Communauté et des enjeux liés à la problématique de leur insertion socioéconomique tels que la formation, l’emploi, les droits d’établissements, l’accès aux moyens de production, les droits humains fondamentaux, les questions de paix".





D'où la nécessité, voire l'urgence de mettre en œuvre ECOGO avec l'appui des Points focaux du CCDG, cheville ouvrière de tous les programmes d’Egalité de Genre de la CEDEAO.