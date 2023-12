Commune de Niaguis : Un budget historique de plus d'un milliard de FCFA

Victorine Ndèye, maire de la commune de Niaguis, a fait adopter un budget de plus d'un milliard de francs CFA pour l'année 2024, avec une explication détaillée de cette évolution significative.



Comparé à l'année précédente, le budget de 2024 a enregistré une augmentation absolue de 191 430 000 FCFA, soit une croissance relative de 24,42 %.



Lors de la présentation du rapport budgétaire, Mme Victorine Anquediche Ndèye a souligné que l'atteinte de ce budget historique d'un milliard a été rendue possible grâce au soutien constant de l'État, notamment à travers l'acte 3 de la décentralisation, qui a octroyé à la commune des ressources pour la réalisation de projets structurants.



Elle a expliqué la hausse du budget en mettant en avant l'ambition de la commune de Niaguis de devenir un pôle carrefour agricole et de développement de services. La maire a également souligné les efforts de l'État pour promouvoir l'équité dans les dotations, ainsi que la capacité de la commune à mobiliser des ressources.



En termes de projets, Victorine Ndèye a détaillé les initiatives prévues dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la jeunesse, de l'accès à l'eau et à l'électricité, ainsi que la réhabilitation d'infrastructures sanitaires et sportives. Elle a souligné l'importance de la redevabilité en annonçant la présentation d’un bilan détaillé lors du deuxième anniversaire à la tête de la mairie le 18 février 2024.



Pour terminer, la maire a rappelé le devoir des conseillers de rendre compte à leurs mandants des conclusions du vote du budget et de marquer ce moment historique où la commune a réussi à atteindre le seuil symbolique du milliard de FCFA.