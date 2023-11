Contribution du secteur minier dans l’économie : Les chiffres avancés par le ministre

Le ministre des Mines et de la Géologie a noté une augmentation significative des recettes fiscales provenant du secteur minier. Oumar Sarr a expliqué, dans le cadre de l’examen du budget 2024 de son département ce dimanche à l’Assemblée nationale, que la contribution du secteur minier dans l’économie nationale est importante.



« En fin septembre 2023, les contributions aux recettes fiscales s'élevaient à 144 737 000 000 F CFA et pourraient atteindre 150 000 000 000 F CFA, d'ici la fin de l'année. Comparées à 2021, elles sont chiffrées à 131 000 000 000 F CFA et à 118 000 000 000 F CFA en 2020 ».



Pour ce qui est du chiffre d'affaires, une évolution significative a été notée, selon le ministre. Oumar Sarr parle d’ailleurs de « 630 000 000 000 F CFA en 2020 et 922 000 000 000 F CFA en 2022 et est en passe de dépasser mille milliards en 2023 ». Le ministre de renseigner qu’en « affectant 0,5 % du chiffre d'affaires hors taxe aux collectivités territoriales, cette somme pourrait atteindre près de quatre milliards de francs CFA en 2023.



De plus, il note que le secteur minier contribue de manière significative à la richesse nationale, représentant environ 5 % du PIB ». Et de souligner que « seuls trois fonds sont inscrits au budget de ce ministère, à savoir le Fonds de Relance du secteur minier, d'un montant de trois milliards de francs CFA, le Fonds d'Intervention des agents du ministère d'environ 950 millions de francs CFA et le Fonds de développement minier et géologique doté de 818 millions de francs CFA ».